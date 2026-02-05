Betanzos saca adelante el presupuesto de 2026 con el apoyo del BNG

Tras un año con las cuentas prorrogadas, el Concello de Betanzos ha logrado sacar adelante de forma inicial su presupuesto para 2026, que asciende a 13,9 millones de euros. El Gobierno municipal, encabezado por la socialista María Barral, necesitaba el apoyo BNG para su aprobación, que ha dado su voto favorable después de incorporar buena parte de sus demandas, como la creación del Centro de Información a la Mujer (CIM) o la limitación del gasto superfluo.

La portavoz de la formación nacionalista, Amelia Sánchez, afirmó que son unas cuentas "de subsistencia" que se limitan a cubrir los gastos, pero que precisan de otras administraciones para realizar cualquier inversión. No obstante, señaló que, aunque "no son las cuentas que aprobaría el BNG", hacen valer sus tres votos, ya que lograron rebajar algunas partidas de gasto, como publicidad y protocolo, y arrancaron compromisos que no aparecen en el documento, como la elaboración de planes de turismo vivienda y comercio. "No es nuestro presupuesto, pero todo lo que pidió el BNG está incluido", concluyó.

Desde el PP, su portavoz, Ceci Vázquez, justificó su voto en contra a las cuentas al entender que “dejan abierto el grifo al despilfarro”, al incrementar en un 18% el gasto corriente, al tiempo que reprochó al grupo de gobierno su "soberbia, a pesar de estar en minoría", por la falta de diálogo durante la confección de las cuentas, que considera "perjudiciales y nefastas" a medio-largo plazo para Betanzos.

En la misma línea se pronunciaron los concejales no adscritos, que criticaron un texto "pactado en los despachos", que nace "viciado". Su portavoz, Pablo Villaverde aprovechó para recordar al BNG que con su voto "validan incumplimiento legal para pagar a proveedores, una deuda de 4,7 y un saco sin fondo de 5,2 millones en gasto corriente".

Antes de la votación, la alcaldesa María Barral tomó la palabra para afirmar que el presupuesto "se ajusta a las necesidades reales" de Betanzos y está centrado en las personas "para mejorar su calidad de vida sin renunciar a inversiones importantes" que transformen la ciudad. La regidora también señaló que hay "líneas rojas" que no va a cruzar "jamás", como renunciar a financiar servicios como el comedor, el SAF, el conservatorios, las escuelas infantiles, Mañanceiros, Xantar na casa, o el transporte metropolitano, que ahora asume el Concello y que corresponden a la Xunta y cuyo gasto cifró en 2 millones de euros.

POS+2026

El pleno extraordinario también sirvió para sacar adelante por unanimidad las propuestas vinculadas al Plan Único de Concellos (POS+2026) de la Diputación, que en el caso de Betanzos movilizan 888.533 euros, de los cuales algo más de 121.000 se destinarán a cubrir deuda y el resto a inversiones como la puesta en marcha del Centro de Información a la Mujer (CIM), obras de mejora de pavimentos y señalización horizontal de calles, o la humanización y ajardinamiento de la zona de A Condesa.