El GALP Ártabro Sur recibirá de la Xunta un millón de euros para financiar sus actividades

La entidad del sector pesquero dispondrá además de 1,5 millones para costear 33 proyectos en los siete municipios en los que actúa

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en el centro de la imagen, con representantes de los GALP en la firma de las addendas de los convenios con estas entidades.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en el centro de la imagen, con representantes de los GALP en la firma de las addendas de los convenios con estas entidades. / LOC

José Manuel Gutiérrez

La ampliación hasta 2029 de la financiación de la Consellería do Mar a los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero (GALP) hará posible que el del Ártabro Sur -que engloba a los municipios de Arteixo, A Coruña, Cambre, Culleredo, Oleiros, Sada y Bergondo- reciba un millón de euros durante los próximos cuatro años. La conselleira, Marta Villaverde, y la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, firmaron este jueves las addendas a los convenios de colaboración con los GALP, que suman 10,2 millones, en los que se incluyen la cantidad destinada a Ártabro Sur.

Esta entidad recibió además 1,5 millones a través de las ayudas convocadas el pasado año para desarrollar 33 proyectos, de los que los más importantes son los denominadas Deporte na costa y Azul block concreto, este último destinada a la fabricación de bloques de hormigón a partir de residuos reciclados.

Ártabro Sur cuenta con la participación de 47 entidades sociales de los siete municipios en los que lleva a cabo sus proyectos. La Consellería de Mar publicó el pasado 16 de enero dos nuevas convocatorias de ayudas para impulsar las Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo que llevan a cabo los GALP y que estarán dotadas con 7,75 millones.

Una de ellas está destinada mejorar las condiciones de trabajo en este sector, la creación de empleo, la innovación en la cadena de producción y suministro de productos pesqueros, el fomento de la economía azul y el aprovechamiento del patrimonio cultural y medio ambiental, para lo que se cuenta con un presupuesto de 6,9 millones. El plazo para presentar solicitudes concluirá el 16 de febrero.

La segunda línea, dotada con 850.000 euros, que financiará proyectos de cooperación interterritorial y transnacionales, admitirá solicitudes hasta el 16 de marzo.

