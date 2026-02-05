María Barral exige un bombeo en la zona del puerto de Betanzos para evitar inundaciones
La alcaldesa solicita a la Xunta medidas urgentes ante la situación de emergencia, como un sistema de bombeo en el puerto similar al de A Ribeira, para minimizar los daños.
Redacción
Nueva jornada de inundaciones en Betanzos por los desbordamientos de los ríos Mendo y Mandeo. Las incidencias, al igual que en la jornada anterior, se centraron en la zona del puerto, con inundaciones en naves, así como en bajos de viviendas en A Ribeira y Eira Vella.
La alcaldesa de Betanzos, María Barral, señaló que la previsión para las próximas horas es "muy similar". "A pesar de que la marea es menor, seguimos en alerta y con preocupación porque el caudal de los ríos es enorme y ya no tienen capacidad para albergar más agua", apuntó.
Ante esta situación, reconoció que los esfuerzos se centran en rebajar las consecuencias de estas crecidas. "En A Ribeira el sistema de bombas ha minimizado, pero no evitado, los efectos de las inundaciones", relató la alcaldesa, que volvió a requerir a la Xunta que actúe en esta misma línea, ya que "un bombeo similar en la zona del puerto podría minimizar, que no evitar, las consecuencias que sufren estas empresas", incidió.
- La central reversible de Meirama acumula críticas por el temor a su impacto en el agua potable de A Coruña y su área
- El párroco de Liáns: 'La gente venía a ver un belén y se encontraba un espectáculo
- Arrancan las obras del paseo de la ría entre O Paraíso y O Seixo, en Oleiros
- Un poste de la luz impide a 18 familias estrenar sus pisos en Oleiros
- Otra histórica nave de la N-VI en Bergondo cambia de manos tras años de abandono
- La humanización de la travesía de Arteixo arranca con una inversión de 3 millones
- Vivir de alquiler en un hórreo es posible cerca de A Coruña
- Pisos un 70% más baratos que en A Coruña: el municipio cercano con vistas de ensueño