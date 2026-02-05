María Barral exige un bombeo en la zona del puerto de Betanzos para evitar inundaciones

Nueva jornada de inundaciones en Betanzos por los desbordamientos de los ríos Mendo y Mandeo. Las incidencias, al igual que en la jornada anterior, se centraron en la zona del puerto, con inundaciones en naves, así como en bajos de viviendas en A Ribeira y Eira Vella.

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, señaló que la previsión para las próximas horas es "muy similar". "A pesar de que la marea es menor, seguimos en alerta y con preocupación porque el caudal de los ríos es enorme y ya no tienen capacidad para albergar más agua", apuntó.

Ante esta situación, reconoció que los esfuerzos se centran en rebajar las consecuencias de estas crecidas. "En A Ribeira el sistema de bombas ha minimizado, pero no evitado, los efectos de las inundaciones", relató la alcaldesa, que volvió a requerir a la Xunta que actúe en esta misma línea, ya que "un bombeo similar en la zona del puerto podría minimizar, que no evitar, las consecuencias que sufren estas empresas", incidió.