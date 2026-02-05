Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

María Barral exige un bombeo en la zona del puerto de Betanzos para evitar inundaciones

La alcaldesa solicita a la Xunta medidas urgentes ante la situación de emergencia, como un sistema de bombeo en el puerto similar al de A Ribeira, para minimizar los daños.

Inundaciones en la zona de O Carregal, en Betanzos, la pasada madrugada

Inundaciones en la zona de O Carregal, en Betanzos, la pasada madrugada / RAC

RAC

Redacción

Betanzos

Nueva jornada de inundaciones en Betanzos por los desbordamientos de los ríos Mendo y Mandeo. Las incidencias, al igual que en la jornada anterior, se centraron en la zona del puerto, con inundaciones en naves, así como en bajos de viviendas en A Ribeira y Eira Vella.

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, señaló que la previsión para las próximas horas es "muy similar". "A pesar de que la marea es menor, seguimos en alerta y con preocupación porque el caudal de los ríos es enorme y ya no tienen capacidad para albergar más agua", apuntó.

Ante esta situación, reconoció que los esfuerzos se centran en rebajar las consecuencias de estas crecidas. "En A Ribeira el sistema de bombas ha minimizado, pero no evitado, los efectos de las inundaciones", relató la alcaldesa, que volvió a requerir a la Xunta que actúe en esta misma línea, ya que "un bombeo similar en la zona del puerto podría minimizar, que no evitar, las consecuencias que sufren estas empresas", incidió.

