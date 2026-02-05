Oleiros reparará las cubiertas dañadas por los temporales y los "furones" de balón

El Concello de Oleiros ha anunciado este jueves un plan para actuar en las cubiertas de varias instalaciones municipales. Con una inversión de 1,1 millones de euros, la idea del Gobierno municipal es acometer la sustitución de estas infraestructuras que, según apunta el alcalde, Ángel García Seoane, presentan daños "bastante grandes" causados por el paso del tiempo, los temporales y "furones" de balón en el caso de algunas instalaciones deportivas.

Este es el caso de la polideportiva de Meixonfrío, en la parroquia de Santa Cruz, donde el Concello tiene previsto dedicar 300.000 euros a la reposición de la cubierta que, como señaló el regidor, "está chea de buratos dos balóns de xogar aí; furaron totalmente a cuberta e hai que repoñela en xeral". Una cantidad similar se destinará al pabellón Arsenio Iglesias, también en Santa Cruz, concretamente 296.650 euros, con los que también se financiará la sustitución del pavimento de las pistas.

Sin salir de la parroquia, el centro cultural As Torres será otro de los inmuebles en cuyas cubiertas tiene previsto actuar el Concello. En este caso, los 200.000 euros de inversión posibilitarán el cambio del tejado, lo que permitirá poner fin a las filtraciones detectadas y evitar daños en el inmueble. Ya en Perillo, el pabellón Valle Inclán, en el que se actuará en los meses de verano para no interferir en la actividad lectiva, recibirá 300.000 euros para renovar la cubierta, aunque una pequeña parte de los fondos se destinará a la polideportiva de Iñás.

Según apuntó el alcalde, todas las obras están en contratación, pero hasta que pare de llover no se va a actuar en ellas. También desde el Concello aclaran que, aunque estaban previstas y consignados los fondos en los presupuestos municipales, las fuertes y persistentes precipitaciones de estas últimas semanas están causando diversos daños que urgen estas actuaciones y que, tan pronto como las condiciones climatológicas lo permiten y finalicen los trámites de contratación, se ejecutarán las obras.