Sesenta familias acuden al Banco Solidario de Culleredo y Agaela

El Banco Solidario de Productos de Apoyo de Culleredo dio servicio a 60 familias en situación de dependencia en 2025, que pudieron prestar elementos como grúas de traslado, sillas de ducha, colchones y cojines antiescamas, entre otros. En total se realizaron 313 préstamos.

El Banco nace de una colaboración entre Agaela, la Asociación Galega de Esclerose Lateral Amiotrófica, y el Concello de Culleredo. Hoy en día cuenta con unos 600 productos que las familias pueden usar.

Tras su visita al banco este jueves la concejala de Cohesión Social, Marta Figueroa, destacó que la iniciativa supone "una medida esencial para muchas familias, complementando a los programas de ayuda a la dependencia, teleasistencia y Xantar na Casa" y agradeció el "trabajo excepcional de la asociación". Desde el Concello animan a los vecinos a donar productos que puedan ser utilizado por estas familias.