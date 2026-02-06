Cambre aprueba 1,5 millones de euros para obras

El Pleno de Cambre aprobó este viernes las obras por valor de 1,5 millones de euros para ser financiadas por fondos de la Diputación. Sin embargo, la inclusión de las actuaciones de acondicionamiento en un local de A Barcala para convertirlo en las dependencias del archivo municipal provocó un intercambio de acusaciones entre los grupos de la oposición y el Gobierno, que finalmente tuvo que comprometerse a retirar el proyecto del fondo complementario.

Durante la sesión, Unión por Cambre presentó una enmienda para sustituir este plan por un proyecto de ordenación en el apeadero de Cecebre. En su exposición la formación explicó que los grupos ya habían rechazado en comisión informativa las obras en el local de A Barcala y que esta posición había sido ignorada por el Ejecutivo local, que las incluyó igualmente en la propuesta. "Convierte lo que podría ser una mala gestión en un acto de coacción", señaló el grupo.

También los socialistas se posicionaron en contra de la obra y de la manera de llevarla a pleno. "Nos parece de coña las formas de querer meterla en la propuesta. Esta no es la correcta y eso no ayuda a que nos guste", criticó el portavoz.

El BNG tampoco quiso dar su apoyo a la propuesta del POS, por incluir la mejora del paseo de Os Templarios, cuyas actuaciones considera "más estéticas que otra cosa". "Entendemos que Cambre tiene otras prioridades", sentenció la formación.

El concejal de Economía y Hacienda, Rubén Vázquez, rechazó incluir la obra del apeadero de Cecebre porque ese proyecto ya cuenta con ayudas provinciales y está previsto que se realice en este año 2026. "Habría que volver a pedir a la Diputación los fondos y actualizar los precios de obra", afirmó Vázquez que añadió que "no nos parece prudente el cambio" por las dudas jurídicas que suscitaba, mientras que la inclusión del archivo municipal no era vinculante y se podría cambiar en junio.

La alcaldesa, Diana Piñeiro, intervino también durante la sesión para asegurar que el Ejecutivo retiraría el proyecto del archivo y buscaría una alternativa para solicitar las ayudas del plan complementario. "Lo último que busco es el conflicto", declaró.

Tras la intervención de la secretaria municipal y la consulta con asesores de la Diputación, todos los grupos, excepto Unión por Cambre, tumbaron la enmienda. La propuesta del POS se aprobó con los votos a favor del PP, PSOE, Alternativa dos Veciños, la concejala no adscrita y la abstención del BNG. Unión por Cambre votó en contra.

La propuesta incluye la reforma integral de la plaza Fernando Buesa por 437.000 euros, las obras en el paseo marítimo por casi 154.000 euros y la mejora de los caminos en parroquias por 579.000 euros.