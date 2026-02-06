Culleredo da luz verde a 1,3 millones para actuaciones en el rural

El Pleno de Culleredo dio luz verde este viernes al plan de obras para mejorar la red viaria de las parroquias rurales con fondos de la Diputación, por 1,3 millones de euros. En el debate, los grupos reprocharon al Ejecutivo de Juan Ramón Rioboo que presentara proyectos pendientes de años anteriores.

Tanto Alternativa dos Veciños como el BNG criticaron al Gobierno de Culleredo por presentar las obras seleccionadas en lugar de centrarse en los núcleos rurales donde todavía no hay servicios básicos. "É unha oportunidade perdida porque Culleredo leva moito atraso en servizo básicos", afirmó el portavoz nacionalista Tono Chouciño, que destacó la falta de redes de saneamiento en Ledoño como un ejemplo de obras pendientes.

El PP también criticó la gestión de las obras y culpó del bloqueo al alcalde por "llegar siempre tarde" y "no dialogar", a pesar de que su gobierno está en minoría. Los populares también alertaron que en algunos de los proyectos presentados la actualización de precios suponía una subida de 165.000 euros. "Eso es una realidad incontestable. Es dinero que se pierde por no ejecutar a tiempo", dijo la portavoz Izaskun García.

La propuesta finalmente salió adelante tan solo con los votos del grupo del Gobierno, el resto de partidos se abstuvieron. Unos 834.000 euros de los fondos aprobados irán destinados a las actuaciones en la red viaria de las parroquias de Almeiras, Castro Laxe, Tarrío y Sésamo.