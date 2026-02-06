Teixeiro, dividido por un muro de Adif en la estación de tren: "Hay preocupación, malestar e impotencia"

El Concello de Curtis y vecinos de Teixeiro han puesto en marcha una plataforma vecinal para denunciar el cierre del paso peatonal en la estación de tren y exigir a Adif una alternativa para comunicar peatonalmente las zonas del núcleo que divide la vía del tren.

En un manifiesto que han difundido este viernes a través de redes sociales, los promotores de la iniciativa hacen pública su "preocupación, malestar e impotencia" ante la actuación de ADIF el pasado 3 de febrero, cuando operarios de la empresa pública retiraron el paso entre andenes y cerraron el acceso al mismo con una valla y un pretil de hormigón. Denuncian que este cambio, que se hizo "sin ofrecer una alternativa previa y segura", supone un grave perjuicio para la convivencia y movilidad del día a día en la localidad.

Con el cierre, señalan que la única opción para atravesar al otro lado es hacerlo por un paso soterrado "que no cumple con la normativa de accesibilidad", ya que el ancho de la acera es insuficiente y además presenta una pendiente excesiva. Por eso, desde la plataforma, que solicitará el apoyo del pleno a sus peticiones, exigen a ADIF que no ignore "la realidad social e histórica de Teixeiro" y promueva la construcción de un paso peatonal a distinto nivel, elevado o soterrado, "que garantice un cruce libre de riesgos".

El alcalde de Curtis, Javier Caínzos, reconoce que los vecinos del lugar "están muy preocupados y muy molestos" y que intentará ponerse en contacto con el presidente de Adif para tratar directamente esta cuestión, aunque reconoce que con la situación actual del sistema ferroviario "la situación es muy complicada".

Lo que tiene claro es lo que le va a pedir: "Coherencia y sentido común para dar respuesta a los vecinos y evitar que haya riesgos de los que nos podamos arrepentir el día de mañana". Insiste en señalar que el actual paso inferior no cumple con la normativa para peatones, por lo que propone, como solución provisional, rehabilitar el antiguo paso a nivel, situado a pocos metros de la estación, para el tránsito peatonal, regulado por semáforos.

"Desde el Concello nos brindamos a colaborar y a ayudarles", afirma Caínzos, "pero no pueden dividir el pueblo; no se puede tratar al ciudadano así". Respecto a la solución definitiva, señala que inicialmente se había barajado una pasarela, pero que ahora se trabaja en un paso subterráneo exclusivo para peatones. "Tiene que ser un criterio técnico, pero puede ser cualquiera de las dos soluciones", apunta.