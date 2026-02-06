La Fiscalía pide tres años de cárcel para un empresario de Arteixo por estafar 94.000 euros a Abanca

La Audiencia Provincial de A Coruña ha señalado para el próximo martes, 10 de febrero, un juicio oral contra un hombre, administrador único de una empresa veterianaria que contaba con dos locales en Arteixo y Carballo, por una presunta estafa a Abanca relacionada con devoluciones masivas realizadas desde un TPV virtual.

Según el escrito de acusación, el acusado —que gestionaba una tienda de productos veterinarios con venta física y online desde 2015— habría recibido durante meses numerosos pedidos sin intención de entregar los productos.

Más de 1.200 devoluciones en dos días

La Fiscalía sostiene que el 19 y 20 de septiembre de 2020, aprovechando el fin de semana, realizó 1.203 devoluciones de compras a través del TPV virtual: 1.124 el día 19 por un importe de 89.759 euros y 79 el día 20 por 5.453 euros.

Al no disponer de saldo suficiente, esas devoluciones generaron un descubierto y Abanca tuvo que responder por los importes, con un perjuicio neto cifrado en 94.962 euros.

El Ministerio Fiscal califica los hechos como delito de estafa agravada por superar los 50.000 euros y solicita tres años de prisión y multa de nueve meses (12 euros/día), además de que el acusado indemnice a Abanca con 94.962 euros más intereses.