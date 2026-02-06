Las jugadoras infantiles del Baloncesto de Culleredo celebran su ascenso: "Estamos todas muy unidas"

Las infantiles del club de baloncesto de Culleredo consiguieron el pasado fin de semana ascender a la liga gallega, sumándose al resto de las categorías del club cullerdense en las competiciones autonómicas. Desde el conjunto deportivo destacan que este ascenso no es una anomalía dentro de los buenos resultados del resto de categorías y que se debe en buena parte al esfuerzo de las jugadoras.

"Hemos hecho una buena primera fase", señala su entrenador Fernando Vidal, que destaca que las jugadoras eran "bastante superiores" a las diferentes competidoras con las que se fueron encontrando, y que eso provocó que llegaran a los tres partidos del fin de semana en Vilagarcía de Arousa y pudieran "solucionar con bastante facilidad". "Las veo bien, le ponen mucha energía y tienen muy buen ritmo", confiesa el entrenador. Tras el pitido final del partido, las jugadoras saltaron a la pista y celebraron tirando al aire una de las mascotas del equipo: un peluche de Minnie Mouse.

Vidal también destaca que entre las capacidades positivas del conjunto infantil femenino es que "todas son muy majas" y que "hacen muy buen vestuario". "Es fundamental que hagan química dentro y fuera de la pista. Se llevan muy bien y eso se suele traducir en buenos resultados deportivos", explica el entrenador.

Tanto Mencía como Emilia, las capitanas del equipo coinciden en esto. Mencía, que juega al baloncesto desde que tiene tres años, resalta que a ella le "encantan las amistades que hago en el equipo". Detalla que, a pesar de los nervios, suelen resolver los partidos "hablando con las compañeras, mentalizándonos y ayudándonos antes de salir a la pista".

Para Emilia, la mentalidad está clara. "A darlo todo y ya está", dice la jugadora. "Estamos todas muy unidas y hacemos mucho banquillo", afirma y añade que, aunque sabían que los partidos del pasado fin de semana "iban a ser más complicados" y al principio "nos costó despegarnos", pronto entraron en la dinámica habitual de "competir y pasárnoslo bien".

Las jugadoras de la categoría infantil del club de Baloncesto Culleredo con su entrenador / LOC

Una vez conseguido el ascenso el foco estará ahora en "intentar competir a buen nivel" en la categoría autonómica, buscando acabar entre los primeros puestos. "A nivel deportivo y técnico, las chicas corren mucho y posicionan muy bien el balón", señala Vidal. El entrenador explica que evaluar la competición en categorías inferiores es más complicado, pero que "una buena condición física para soportar los esfuerzos largos y pisar con energía" suele marcar la diferencia.