La Xunta da luz verde ambiental a la nueva planta de hidrógeno verde de Arteixo

La Consellería de Medio Ambiente ha emitido una declaración de impacto ambiental favorable (DIA) para la creación de una planta de generación, almacenamiento y distribución de hidrógeno verde en el concello de Arteixo. La resolución concluye que el proyecto, promovido por Accionaplug SL, es “ambientalmente viable”, siempre que se cumplan los condicionantes fijados en el informe autonómico, la documentación evaluada y el programa de vigilancia ambiental.

La instalación se proyecta en el polígono de Morás y ocupará varias parcelas que suman una superficie conjunta de más de 20.900 metros cuadrados. La empresa prevé una inversión cercana a los 50 millones de euros.

Producción mediante electrólisis y energía 100% renovable certificada

La producción de hidrógeno se realizará mediante electrólisis del agua, con un electrolizador PEM (membrana de intercambio de protones) de configuración modular, formado por cuatro módulos de 5 MW cada uno. En total, la planta dispondrá de una capacidad de electrólisis de 20 MW, con un potencial de producción de hasta 356 kilos por hora.

El proyecto contempla operar con energía procedente de la red eléctrica local, pero con certificados de origen que acrediten que el suministro proviene al 100% de fuentes renovables. Además del electrolizador, la planta incorporará sistemas auxiliares de purificación de hidrógeno, tratamiento de agua y refrigeración. Una vez generado, el hidrógeno será comprimido y almacenado a alta presión para su posterior distribución y suministro a los consumidores finales.

La Xunta estima una producción anual máxima de 2.990 toneladas de hidrógeno verde, con una pureza superior al 99%. También señala que la ubicación permitiría abastecer, si existiera demanda, al propio parque empresarial y a la zona industrial próxima.

Consumo de agua y refrigeración en seco para reducir la demanda hídrica

El agua bruta requerida por la planta —tanto para la producción de hidrógeno en el electrolizador como para usos auxiliares— se obtendrá de la red de suministro de agua potable de Arteixo. Según la información del proyecto, el consumo anual de agua se estima en 47.407 metros cúbicos al año.

La empresa subraya que, para minimizar el consumo, se ha seleccionado un sistema de enfriamiento seco mediante aero-refrigeradores, lo que permitirá reducir "de forma significativa" las necesidades hídricas de la instalación.

La Xunta asegura que consultó a una docena de organismos para evaluar el proyecto y que no se presentaron alegaciones al expediente. Los organismos consultados consideran que el proyecto “no tendrá impactos significativos” en los ámbitos analizados.

El documento señala que la planta no prevé emplear combustibles, salvo el necesario para el motor diésel de emergencia, que se utilizaría únicamente en situaciones excepcionales: para accionar la bomba de emergencia del sistema contraincendios si fallase la bomba principal eléctrica, o para alimentar sistemas esenciales mediante un generador de emergencia en caso de corte del suministro eléctrico.

Gestión de aguas y vertido a la EDAR de Bens

La planta contará con un separador de hidrocarburos para tratar las aguas de baldeos y limpieza y pluviales potencialmente contaminadas. Posteriormente, los efluentes industriales, sanitarios y potencialmente contaminados se conducirán a una arqueta final y desde allí se descargarán a la red de aguas residuales del polígono para su vertido final en la EDAR de Bens.

Noticias relacionadas

La empresa deberá ahora obtener el resto de autorizaciones, licencias y permisos necesarios para iniciar su actividad.