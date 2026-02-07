Los árboles de Oleiros enfrentan a Gobierno y oposición

Los temporales y las lluvias de las últimas semanas han provocado numerosas incidencias en Oleiros, la mayoría relacionadas con la caída de ramas y árboles, una circunstancia que han aprovechado desde la oposición para hacer leña del árbol caído y arremeter contra el Gobierno local por la gestión del arbolado.

Las peticiones se producen a raíz de un episodio concreto: la caída de un árbol de grandes dimensiones el sábado 30 de enero en la rotonda de Bastiagueiro, un suceso que desde el Concello atribuyeron a la caída de un rayo. El incidente no causó daños materiales ni personales.

Ese episodio es el que utiliza ahora el Partido Popular para cargar contra el Concello. Aportando fotos en las que no se aprecia rastro de madera quemada, un informe de MeteoGalicia y algún testimonio particular, afirma que la única causa del suceso fue la "dejación irresponsable" del Gobierno municipal, un argumento que también comparten los socialistas, que lo achacan a "años de abandono, de falta de saneamiento, poda y control" del arbolado.

Los populares consideran que con esta maniobra, el Gobierno municipal "pretendía sacudirse su propia e incuestionable responsabilidad, la contumaz negligencia e incompetencia con la que operan".

Los primeros en dar la voz de alarma fueron los socialistas, que reclamaron el expediente completo de Parques y Jardines para conocer todos los informes emitidos sobre el estado del arbolado municipal. En concreto, pedían estudiar todos los árboles que se encuentran en zonas de paso, tales como jardines o áreas de juego, para minimizar riesgos.

En un comunicado, el grupo municipal del PSOE afirmaba que intentaron llevar esta cuestión al pleno municipal en dos ocasiones con sendas mociones que desde el grupo de Gobierno "impidieron debatir". En ellas reclamaban que la adjudicataria designase a un ingeniero con experiencia demostrada en arboricultura que hiciese un Inventario de la totalidad del arbolado urbano, una recomendación que fue incluida en el actual pliego, reconocían los socialistas. Lo que reclaman ahora es saber si se está cumpliendo lo contratado, para lo que exigen conocer los informes de estado, de talas, así como las solicitudes de saneamiento y tala preventiva.