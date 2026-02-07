Un avión privado aterriza de emergencia en Alvedro

Un avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia este sábado sobre las 13.44 horas en el aeropuerto de Alvedro.

Según informa la plataforma Vuela Más Alto, la aeronave estaba realizando un vuelo privado desde el aeropuerto de Brest, en Francia, hasta Casablanca, en Marruecos, cuando por un problema de despresurización tuvo que descender de 42.000 a 9.000 pies en apenas 20 minutos para evitar así problemas de oxígeno en cabina.

Durante la incidencia el Concello de Culleredo llevó a cabo un dispositivo de seguridad municipal para controlar la situación desde diferentes puntos del municipio. Según informa el Concello de Culleredo el aterrizaje se produjo finalmente a las 13.44 horas, unos 20 minutos después de que el 112 diera el aviso al Ayuntamiento. El operativo finalizó a las 13.50 horas.

Hasta el aeródromo se desplazó el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, junto con agentes de la Policía Local para hacer un seguimiento de la operación. El regidor destacó la "excelente coordinación" con el resto de autoridades del aeropuerto, que ofrecieron toda la información puntual desde que conocieron la incidencia hasta que aterrizó el avión.