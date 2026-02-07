Todo listo para el Entroido de Veiga: "Tenemos capacidad para 550 personas y en una semana vendimos todo"

El popular Entroido de Veiga ya calienta motores para una nueva edición el próximo lunes 16 de febrero. La celebración, organizada por los vecinos de San Blas, en Culleredo, rompe cada año con todas las expectativas de afluencia, pero, a pesar de todo, no pierde su esencia.

José Otón, uno de los organizadores del evento, recuerda los inicios de una tradición que recuperaron hace ya más de 40 años. "Cambiamos un poco todos. Ahora comemos allí, es por la tarde, pero cuando empezamos era todo muy distinto, todavía era el cura de Sésamo concejal", detalla Otón.

Lo que comenzó con una misa, unos gaiteiros y comparsas por las mañanas, es hoy en día un evento que incluye comida, orquesta, concurso de disfraces y la habitual lectura del testamento. "El desfile de choqueiros cada vez va mejor, procuramos subir un poco los premios", afirma el organizador.

550 asistentes, un número ideal

"Este año tenemos capacidad para 550 personas y en una semana vendimos todo, no hay entradas desde hace 15 días", declara el organizador, que se muestra positivo con la presencia de este año, a pesar del tiempo. Para Otón 550 personas son lo ideal para celebrar la fiesta, porque "esto no da para más".

Parte de lo que atrae a los más curiosos a asistir año tras año al Entroido de Veiga, apunta Otón, es el sitio. "Es un sitio muy singular, no hay absolutamente nada. Donde se hace la fiesta está una iglesia al lado del río, casi en un extremo, pero no hay casas hasta dentro de dos kilómetros".

Entre las tradiciones más queridas del Entroido de Veiga está la lectura del Testamento, un documento en el que se hace un repaso de la actualidad en el municipio durante el último año. "Tratamos los líos municipales, entre los grupos... aunque siempre se le tira más al equipo de gobierno", confiesa Otón. En ediciones pasadas, durante el testamento se incluían reclamaciones vecinales como el arreglo de las carreteras en parroquias, o se burlaban de la pérdida de la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Culleredo, siempre en forma de copla. Sin embargo, hasta antes de la pandemia, un grupo musical colaboraba con los vecinos para ayudar a transformar las composiciones en canción.

"Antes era normal dejarle algo a alguien, ahora es algo más satírico y se habla también de líos amorosos o temas de la zona. A algunos les parece mal cuando se les menciona, pero algo hay que poner", señala el vecino cullerdense, que añade que, aunque el Testamento sigue llamando la atención, ahora el Entroido de Veiga es ya "una fiesta gastronómica" que ha cosechado un "éxito tremendo".