Un incendio en el aparcamiento del Mercadona de Oleiros obliga a movilizar a Emerxencias

Este sábado, pasadas las 13.00 horas, se registró un incendio en el aparcamiento subterráneo del Mercadona de la Avenida de As Mariñas, en la N-VI.

Según informaron fuentes del servicio municipal de Emerxencias de Oleiros, el incendio, que no tuvo mayores consecuencias, se registró en un vehículo aparcado.

Además de los bomberos, hasta el lugar de los hechos se desplazaron Guardia Civil y Policía Local de Oleiros.