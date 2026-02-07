Un incendio en el aparcamiento del Mercadona de Oleiros obliga a movilizar a Emerxencias
El incendio, que se originó en un vehículo aparcado en el Mercadona de Oleiros, no tuvo mayores consecuencias.
Oleiros
Este sábado, pasadas las 13.00 horas, se registró un incendio en el aparcamiento subterráneo del Mercadona de la Avenida de As Mariñas, en la N-VI.
Según informaron fuentes del servicio municipal de Emerxencias de Oleiros, el incendio, que no tuvo mayores consecuencias, se registró en un vehículo aparcado.
Además de los bomberos, hasta el lugar de los hechos se desplazaron Guardia Civil y Policía Local de Oleiros.
- El párroco de Liáns: 'La gente venía a ver un belén y se encontraba un espectáculo
- Arrancan las obras del paseo de la ría entre O Paraíso y O Seixo, en Oleiros
- Otra histórica nave de la N-VI en Bergondo cambia de manos tras años de abandono
- Arteixo autoriza la construcción de una nueva gasolinera automática en el polígono de Sabón
- La humanización de la travesía de Arteixo arranca con una inversión de 3 millones
- Vivir de alquiler en un hórreo es posible cerca de A Coruña
- Este 'legendario' mural de A Coruña deslumbra a expertos de todo el mundo
- Detenido en Arteixo tras escapar de la Policía Local en coche y chocar con el vehículo de los agentes