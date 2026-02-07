Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un incendio en el aparcamiento del Mercadona de Oleiros obliga a movilizar a Emerxencias

El incendio, que se originó en un vehículo aparcado en el Mercadona de Oleiros, no tuvo mayores consecuencias.

Vehículo incendiado en el Mercadona de Oleiros

Vehículo incendiado en el Mercadona de Oleiros / RAC

RAC

Oleiros

Este sábado, pasadas las 13.00 horas, se registró un incendio en el aparcamiento subterráneo del Mercadona de la Avenida de As Mariñas, en la N-VI.

Según informaron fuentes del servicio municipal de Emerxencias de Oleiros, el incendio, que no tuvo mayores consecuencias, se registró en un vehículo aparcado.

Además de los bomberos, hasta el lugar de los hechos se desplazaron Guardia Civil y Policía Local de Oleiros.

