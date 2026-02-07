El alcalde de Paderne denuncia ante la Guardia Civil los daños que ocasiona la maquinaria pesada a infraestructuras del municipio

El alcalde de Paderne, Sergio Platas, ha denunciado esta semana ante la Guardia Civil los daños en vías públicas, cables de alta tensión y fibra óptica realizados, presuntamente, por maquinaria pesada. Lo hace, afirma, "para acabar de una vez con una situación que viene de viejo y que se repite en el tiempo".

En su denuncia, el Concello de Paderne relata que "de unos meses a esta parte" observan continuos actos que provocan grietas en carreteras, con el consiguiente riesgo para la seguridad vial, pero también roturas en los cables de electricidad y fibra óptica, lo que ha supuesto interrupciones y mermas de servicio en varias zonas del municipio. "Y no solo son los daños; también el coste adicional a la hora de hacer las reparaciones", apunta el regidor

En la reunión con la Guardia Civil, además de presentar un informe con los daños registrados, el alcalde acordó con el instituto armado incrementar la vigilancia y definir un plan de actuación ante los continuos actos contra patrimonio municipal. "Tendremos pulso firme para denunciar todo aquel comportamiento que atente contra los bienes públicos y provoque una merma en la prestación de servicios de primera necesidad", advirtió Platas.