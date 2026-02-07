Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de buses interurbanos y escolares: ya hay fechaOtro temporal: viene la borrasca 'Marta'Rosa, la coruñesa que hizo historia en PasapalabraEl secreto de los churros de El TimónDetenida por robos en coches en A Coruña
instagramlinkedin

El ruido del tráfico condiciona la construcción de una nueva urbanización en Oleiros

La cercanía de la urbanización A Xesteira a la carretera AC-12 obliga a adoptar medidas correctoras como la colocación de una pantalla acústica vegetal

Terrenos en los que se levantará la urbanización 'A Xesteira'

Terrenos en los que se levantará la urbanización 'A Xesteira' / RAC

Pablo Barro

Oleiros

Oleiros ha anunciado esta semana el inicio de las obras del paseo entre Beiramar y O Seixo, una infraestructura que permitirá ir paseando de Cambre a Santa Cristina por el margen de la ría do Burgo. Con la regeneración, la ría es un atractivo que no escapa al interés de los promotores inmobiliarios, pero son pocos los espacios que quedan por construir en este ámbito. El más grande es el de la urbanización A Xesteira, que contempla la construcción de 88 viviendas en varios bloques, una edificación terciaria y equipamiento público y que se enfrenta ahora a uno de los últimos trámites administrativos antes del arranque de las obras.

Al mismo tiempo que arrancaban los trabajos en el paseo de la ría, el Concello publicaba la aprobación inicial y la apertura de plazo de exposición pública durante un mes del expediente de declaración de Zona de Situación Acústica Especial en el ámbito del dicho proyecto.

La propuesta de declaración se produce a raíz del estudio realizado por la consultora Isanor Acústica, que indica que la zona residencial, dada su proximidad a la carretera AC-12 (el ámbito está junto a la entrada del túnel del Sol y Mar), supera los niveles sonoros que permite la ley, tanto en el período diurno como nocturno. En ese mismo documento, recomienda la adopción de medidas correctoras para conseguir disminuir la afección en las edificaciones más vulnerables, en concreto la colocación de una pantalla acústica vegetal de aproximadamente dos metros de altura a lo largo de todo el frente del polígono residencial.

Noticias relacionadas y más

En cualquier caso, la consultora reconoce que cumplir los objetivos de calidad acústica "tiene cierta dificultad por varias razones, principalmente, por la imposibilidad de eliminar el tráfico rodado de la ciudad, o aplicar medidas técnicas que aporten beneficios acústicos significativos". Por este motivo recomiendan al Concello la declaración de Zona de Situación Acústica Especial, lo que implica la adopción de medidas para que, a largo plazo, se mejore la calidad acústica del ámbito.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents