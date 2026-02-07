El ruido del tráfico condiciona la construcción de una nueva urbanización en Oleiros

Oleiros ha anunciado esta semana el inicio de las obras del paseo entre Beiramar y O Seixo, una infraestructura que permitirá ir paseando de Cambre a Santa Cristina por el margen de la ría do Burgo. Con la regeneración, la ría es un atractivo que no escapa al interés de los promotores inmobiliarios, pero son pocos los espacios que quedan por construir en este ámbito. El más grande es el de la urbanización A Xesteira, que contempla la construcción de 88 viviendas en varios bloques, una edificación terciaria y equipamiento público y que se enfrenta ahora a uno de los últimos trámites administrativos antes del arranque de las obras.

Al mismo tiempo que arrancaban los trabajos en el paseo de la ría, el Concello publicaba la aprobación inicial y la apertura de plazo de exposición pública durante un mes del expediente de declaración de Zona de Situación Acústica Especial en el ámbito del dicho proyecto.

La propuesta de declaración se produce a raíz del estudio realizado por la consultora Isanor Acústica, que indica que la zona residencial, dada su proximidad a la carretera AC-12 (el ámbito está junto a la entrada del túnel del Sol y Mar), supera los niveles sonoros que permite la ley, tanto en el período diurno como nocturno. En ese mismo documento, recomienda la adopción de medidas correctoras para conseguir disminuir la afección en las edificaciones más vulnerables, en concreto la colocación de una pantalla acústica vegetal de aproximadamente dos metros de altura a lo largo de todo el frente del polígono residencial.

En cualquier caso, la consultora reconoce que cumplir los objetivos de calidad acústica "tiene cierta dificultad por varias razones, principalmente, por la imposibilidad de eliminar el tráfico rodado de la ciudad, o aplicar medidas técnicas que aporten beneficios acústicos significativos". Por este motivo recomiendan al Concello la declaración de Zona de Situación Acústica Especial, lo que implica la adopción de medidas para que, a largo plazo, se mejore la calidad acústica del ámbito.