Culleredo acuerda con los sindicatos la nueva regulación del personal

El Concello de Culleredo acordó este viernes con los sindicatos la nueva regulación del personal. El acuerdo, alcanzado de forma unánime por los representantes de UGT, CCOO, CIG y Agrupación de Funcionario de Culleredo, tendrá que ser ratificado por el Pleno de la corporación.

El convenio negociado incluye las pautas para las condiciones laborales del personal, especificando el calendario, la jornada o la organización de las tareas de los trabajadores. El acuerdo ha sido negociado durante los últimos meses con la concejala de Recursos Humanos, Marta Figueroa, técnicos municipales y los representantes de las cuatro centrales sindicales.

Según informa el Concello en una nota de prensa, esta es "la primera vez en la historia" en la que el Ayuntamiento firma el acuerdo con la totalidad de los sindicatos. La anterior regulación del personal databa del año 2012.

La concejala Marta Figueroa agradeció la "excelente disposición" de los representantes para alcanzar el acuerdo de forma consensuada, que "redundará en beneficio del funcionamiento diario" del Concello.