Alerta roja por la crecida de los ríos: el Mendo mantiene en vilo a Betanzos y el Mandeo a Coirós
Además del Mendo y el Mandeo, otros ríos como el Mero, el Barcés y el Anllóns se encuentran en nivel naranja por riesgo de desbordamientos en varias localidades de la comarca coruñesa.
Redacción
La Xunta, a través de la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, ha elevado a nivel rojo la alerta por riesgo de desbordamiento en varios ríos de la comunidad, entre ellos el Mendo en Betanzos y el Mandeo en Coirós, que ya protagonizaron episodios de crecidas esta semana.
El ejecutivo autonómico mantiene activo el plan de vigilancia sobre el caudal de todos los ríos de la comunidad para controlar las posibles inundaciones (Plan Inungal), pero "con especial atención" a estos cursos por su "muy elevado caudal" y por el hecho de que un desbordamiento puede afectar a zonas habitadas y vías de comunicación.
Además de estos ríos, hay otros cursos fluviales de la comarca que están en nivel naranja por riesgo de desbordamientos. Son el Mero, a su paso por Betanzos y Cambre; el Barcés, en Abegondo, y el Anllóns, en Culleredo.
