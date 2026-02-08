Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de buses interurbanos y escolares: ya hay fechaOs Rosales busca más vida sin perder la calmaDesprendimiento en la playa de As LapasEntrevista a Cándido Hermida, ebanista y empresario
instagramlinkedin

Alerta roja por la crecida de los ríos: el Mendo mantiene en vilo a Betanzos y el Mandeo a Coirós

Además del Mendo y el Mandeo, otros ríos como el Mero, el Barcés y el Anllóns se encuentran en nivel naranja por riesgo de desbordamientos en varias localidades de la comarca coruñesa.

Los ríos Mandeo y Mendo sufren desbordamientos en Betanzos tras las lluvias de las últimas semanas

Los ríos Mandeo y Mendo sufren desbordamientos en Betanzos tras las lluvias de las últimas semanas / Concello de Betanzos

RAC

Redacción

Betanzos

La Xunta, a través de la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, ha elevado a nivel rojo la alerta por riesgo de desbordamiento en varios ríos de la comunidad, entre ellos el Mendo en Betanzos y el Mandeo en Coirós, que ya protagonizaron episodios de crecidas esta semana.

El ejecutivo autonómico mantiene activo el plan de vigilancia sobre el caudal de todos los ríos de la comunidad para controlar las posibles inundaciones (Plan Inungal), pero "con especial atención" a estos cursos por su "muy elevado caudal" y por el hecho de que un desbordamiento puede afectar a zonas habitadas y vías de comunicación.

Noticias relacionadas y más

Además de estos ríos, hay otros cursos fluviales de la comarca que están en nivel naranja por riesgo de desbordamientos. Son el Mero, a su paso por Betanzos y Cambre; el Barcés, en Abegondo, y el Anllóns, en Culleredo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El párroco de Liáns: 'La gente venía a ver un belén y se encontraba un espectáculo
  2. Arrancan las obras del paseo de la ría entre O Paraíso y O Seixo, en Oleiros
  3. Otra histórica nave de la N-VI en Bergondo cambia de manos tras años de abandono
  4. Arteixo autoriza la construcción de una nueva gasolinera automática en el polígono de Sabón
  5. La humanización de la travesía de Arteixo arranca con una inversión de 3 millones
  6. La Fiscalía pide tres años de cárcel para un empresario de Arteixo por estafar 94.000 euros a Abanca
  7. Vivir de alquiler en un hórreo es posible cerca de A Coruña
  8. El ruido del tráfico condiciona la construcción de una nueva urbanización en Oleiros

Alerta roja por la crecida de los ríos: el Mendo mantiene en vilo a Betanzos y el Mandeo a Coirós

Alerta roja por la crecida de los ríos: el Mendo mantiene en vilo a Betanzos y el Mandeo a Coirós

Sale a la luz nueva documentación de las Escuelas García Hermanos, donde la letra entraba con "solícita atención"

Un detective destapa el fraude y el Superior avala retirar una baja médica por incapacidad a un cercedense

Un detective destapa el fraude y el Superior avala retirar una baja médica por incapacidad a un cercedense

Los árboles de Oleiros enfrentan a Gobierno y oposición

Los árboles de Oleiros enfrentan a Gobierno y oposición

Todo listo para el Entroido de Veiga: "Tenemos capacidad para 550 personas y en una semana vendimos todo"

Todo listo para el Entroido de Veiga: "Tenemos capacidad para 550 personas y en una semana vendimos todo"

Un avión privado aterriza de emergencia en Alvedro

Un avión privado aterriza de emergencia en Alvedro

Un incendio en el aparcamiento del Mercadona de Oleiros obliga a movilizar a Emerxencias

Un incendio en el aparcamiento del Mercadona de Oleiros obliga a movilizar a Emerxencias

El alcalde de Paderne denuncia ante la Guardia Civil los daños que ocasiona la maquinaria pesada a infraestructuras del municipio

El alcalde de Paderne denuncia ante la Guardia Civil los daños que ocasiona la maquinaria pesada a infraestructuras del municipio
Tracking Pixel Contents