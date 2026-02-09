El alcalde de Oleiros sale en defensa de Cuba: "Trump está perpetrando un genocidio"

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane al que le unen estrechos lazos con la isla de Cuba, ha salido este lunes en defensa del país caribeño, que "lleva sufriendo a Estados Unidos muchos años". Lo ha hecho para criticar el "genocidio" que, a su juicio, está perpetrando la "mala bestia" de su presidente, Donald Trump, contra el pueblo cubano.

Según denunció en un programa radiofónico, el bloqueo comercial y económico contra la isla ya no tiene sentido, puesto que los hermanos Castro, Raúl y Fidel, ya no gobiernan el país. "Están condenando a la miseria, a matar de hambre y enfermedad, a millones de personas. Lo mismo que hicieron con las bombas en Gaza lo están repitiendo ahora en Cuba, pero sin armas", afirma el regidor, que critica a la comunidad internacional, a los gobiernos democráticos y a la ONU porque "callan y se someten ante lo que dicta el monstruo que ocupa la casa blanca, que va camino de destruir la humanidad", advierte.

García Seoane señala que el caso de Cuba es "especialmente doloroso para Galicia", pues el cubano "es un pueblo amigo, hermano". "Por su sangre fluye la sangre gallega de quienes marcharon allí hace decenas de años, muchos emigrantes que se fueron y nunca más volvieron", recordó el alcalde Oleirense.

Ante esta situación, García Seoane llama "a todas las personas solidarias y humanas" a alzar las voces y denunciar esta situación. "No se trata de apoyar a la revolución o al socialismo; se trata de defender el legítimo derecho a la soberanía y a poder desarrollarse y vivir en paz", apuntó el alcalde, que aseguró que desde Oleiros "seguiremos tendiendo nuestra humilde y solidaria mano, para cooperar, romper bloqueo y apoyar a quienes sufren el terrorismo económico del imperialismo".