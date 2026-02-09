Arrancan las obras para arreglar el paseo tras el dragado de Culleredo

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, supervisó el inicio de las obras en el paseo de la ría de O Burgo junto al subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, en un acto que tuvo lugar ayer en la pasarela de la laguna de Fonteculler.

El proyecto, que ejecuta el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, corregirá el deterioro que presentaba el paseo después de la obras dragado de la ría, mejorará su imagen y lo reforzará como punto de encuentro y ocio. Los trabajos consistirán en la renovación del pavimento, con la reposición de más de 18.000 metros cuadrados a lo largo de los más de tres kilómetros de paseo del margen izquierdo de la ría. También se sustituirán 1.240 metros de barandilla por un pretil en el tramo más próximo a O Burgo, se dotará de iluminación y se garantizará la uniformidad con el resto del paseo. Este proyecto forma parte de las actuaciones en el borde litoral de la ría para mitigar los efectos del cambio climático. Cuenta con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, gestionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y da continuidad al dragado de la ría, que recuperó ambientalmente este espacio tras una intervención de casi 40 millones de euros.

El alcalde recordó que durante el dragado «Culleredo fue el concello que más sufrió el desgaste por las obras», pero que «el Gobierno reconoció que necesitaba un arreglo en su paseo». Julio Abalde subrayó que «estas obras suponen un paso más en la recuperación del borde litoral de la ría de O Burgo».