La central de Meirama se adjudica el concurso del nudo de transición justa para conectarse a la red eléctrica
Agencias
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado la propuesta de resolución provisional del concurso del nudo de transición justa de Meirama 220 kV, con objeto de otorgar los derechos de acceso a la red eléctrica a los proyectos renovables que maximicen los beneficios socioeconómicos locales en la zona de transición justa de Meirama, compuesta por los municipios de Carral, Cerceda, A Laracha, Ordes y Tordoia.
Coventina Renovables ha resultado adjudicataria de los 408 megavatios (MW) solicitados y se compromete a crear un total de 1.067,5 empleos equivalentes a tiempo completo anualizados (ETC), a lo largo de diez años, en la operación y mantenimiento de la central hidráulica reversible y mediante el impulso a proyectos empresariales en el territorio y medidas en favor de la biodiversidad en el entorno del Lago de As Encrobas. Esto implicaría más de 180 puestos de trabajo cuando las instalaciones e iniciativas estén operando a máximo rendimiento.
La adjudicataria, además, se compromete a impartir programas de formación profesional para 450 residentes de la zona de transición justa, con un total de 67.500 horas de formación. Igualmente, instalará 2.000 kilovatios (kW) de autoconsumo fotovoltaico para viviendas y edificios municipales.
Asimismo, Coventina se compromete a invertir en la cadena de valor de A Coruña, para el desarrollo de la central, un total de 146.066.644 €, así como invertir 2.840.000 € en actividades de conservación, restauración y promoción de la biodiversidad y ecosistemas.
Coventina deberá depositar una garantía de 52,8 millones de € para asegurar el cumplimiento de estos compromisos socioeconómicos y, en todo caso, el proyecto deberá ser sometido al correspondiente procedimiento de evaluación ambiental en cumplimiento de la legislación vigente.
- El párroco de Liáns: 'La gente venía a ver un belén y se encontraba un espectáculo
- Arrancan las obras del paseo de la ría entre O Paraíso y O Seixo, en Oleiros
- Otra histórica nave de la N-VI en Bergondo cambia de manos tras años de abandono
- Arteixo autoriza la construcción de una nueva gasolinera automática en el polígono de Sabón
- La Fiscalía pide tres años de cárcel para un empresario de Arteixo por estafar 94.000 euros a Abanca
- Vivir de alquiler en un hórreo es posible cerca de A Coruña
- El ruido del tráfico condiciona la construcción de una nueva urbanización en Oleiros
- Este 'legendario' mural de A Coruña deslumbra a expertos de todo el mundo