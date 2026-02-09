Meirás se moviliza contra las plantas de almacenar baterías: "Que las instalen donde corresponde, en suelo industrial"

El proyecto promovido por Heliades Fotovoltaica para instalar dos plantas de almacenamiento de baterías en la aldea de O Vilar ha puesto en pie a la parroquia de Meirás. Los vecinos de esta localidad sadense presentaron este lunes en la Delegación de la Xunta un escrito de alegaciones avalado por las firmas de 260 residentes para instar al Gobierno gallego a denegar los permisos para estas instalaciones por su "incompatibilidad urbanística, territorial y ambiental" con el "ámbito residencial-rural" de Meirás. "Que las instalen donde corresponde, en suelo industrial", defiende José Carlos Pan, uno de los vecinos afectados, que alerta del impacto de estas plantas en un entorno rural.

Como avanzó este diario, la empresa promotora prevé construir en suelo rústico de protección agropecuaria estas instalaciones, que tienen por objeto el almacenamiento de la energía eléctrica consumida desde la red para descargarla posteriormente y devolverla al sistema eléctrico. En contra de lo que mantiene Heliades Fotovoltaica, los vecinos dudan de que el proyecto cuente con las garantías necesarias para evitar la contaminación acústica en un entorno residencial: "Son unos terrenos rústicos rodeados de más de diez viviendas en las que vive gente todo el año", incide Pan, que alerta también del "riesgo de incendios, deflagraciones y gases tóxicos" derivados del almacenamiento de baterías.

En sus alegaciones, los residentes de Meirás apuntan también a la ausencia de un plan de gestión de residuos y de estudios sobre la compatibilidad electromagnética. Advierten además del posible impacto sobre un acuífero, la fauna, el paisaje y el patrimonio.

Sin estudio de alternativas en suelo industrial

Uno de los principales argumentos que esgrimen los vecinos es la ausencia de un estudio de alternativas de ubicación que considere suelos industriales o áreas alejadas de viviendas, extremo que, inciden, vulnera la ley de evaluación ambiental y los principios de prevención ambiental.

Los residentes se muestran también muy críticos con el Concello de Sada, al que acusan de ocultarles dos encuentros con la empresa en agosto de 2024 y enero de 2025: "Debería habernos informado", critica Juan Carlos Pan, que apunta directamente al alcalde, Benito Portela: "Benito sabía todo y se calló la boca".

Los afectados, que se enteraron de este proyecto por una información publicada por este periódico, ven también insuficiente el proceso de información pública, "que se limitó a un anuncio en el Diario Oficial de Galicia" en 12 de diciembre de 2025 "sin notificación personal, señalización física en el entorno, reuniones informativas u otras medidas que permitiesen un conocimiento efectivo".

A consulta de este diario, el Gobierno local niega que haya negado información a los vecinos y sostiene que tuvieron conocimiento de que el proyecto salía adelante el pasado martes. Antes, apuntó, los contactos se limitaron a peticiones por parte de la empresa de informes de la clasificación urbanística de los terrenos. El Ejecutivo avanza que los técnicos analizan los proyectos y que ha encargado también informes a una consultora energética para analizar la posibilidad de presentar alegaciones.