La población menor de 16 años crece en el 80% de las parroquias del área de A Coruña

La ciudad de A Coruña supera ya los 250.000 vecinos, pero su área metropolitana tampoco se queda atrás. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), un 74% de las parroquias de la comarca coruñesa y de Betanzos aumentan su población entre los años 2024 y 2025, y en más de un 80% aumenta el número de niños y jóvenes menores de 16 años.

Miño es uno de los municipios donde más aumentan esta población. En seis de sus ocho parroquias, el número de menores de 16 años crece, mientras que otras dos, Carantoña y Leiro, la cifra se mantiene estable. Este incremento ha provocado que el Concello de Miño busque crear una nueva escuela infantil para atender a los bebés de menos de tres años. "Al contrario de lo que ocurre en gran parte de Galicia, Miño presenta una estructura demográfica joven y activa", ha señalado el alcalde Manuel Vázquez Faraldo este año.

En Carral ocurre una situación parecida. En esta localidad el número de niños y jóvenes crece en las ocho parroquias, a pesar de la caída en el total de residentes en tres de ellas. Sergude es la que experimenta un mayor crecimiento, con 33%, seguida de Tabeaio, con casi un 22% de incremento y San Vicente de Vigo, con casi un 16%. Carral superó este 2026 por primera vez la barrera de los 7.000 habitantes, y desde el Concello ya sitúan el objetivo en sumar 1.000 nuevos residentes en los próximos cinco años.

Pero en el área metropolitana de A Coruña aún quedan lugares donde los menores de 16 años son pocos. En cuatro parroquias hay menos de 10 vecinos en esa franja de edad, casi todas situadas en Abegondo. Varias de ellas mantienen su número con respecto al ejercicio anterior, en 2024, excepto Vilamourel, en Paderne, que sumó tres menores más en 2025.

Con todo, todavía hay parroquias, especialmente en el rural de la comarca, donde hay una población muy envejecida. En Abegondo, los mayores de 65 años ya suman más de un tercio de los habitantes en las zonas de Vizoño, Vilacoba, Leiro, Montouto, Presedo y San Esteban de Cos. En todas ellas el número de residentes se redujo entre 2024, y con pocas perspectivas de aumentar, ya que solo en Vilacoba y Montouto ha aumentado el número de niños.

En el cinturón más cercano a la ciudad, es en las parroquias cambresas de Andeiro, Santa María de Vigo o San Lourenzo de Meixigo donde se acelera también el envejecimiento, con una pirámide invertida en la que menos del 10% de sus vecinos son menores de 16 años. De todas ellas es en Santa María de Vigo en la que hay un mayor porcentaje de mayores de 65 años, un 35,9%, además de un descenso de la población entre 2024 y 2025, en un 5,6%, el segundo peor dato del área.