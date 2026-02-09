Sabela Ramil protagoniza un recital en la tarde del sábado en Perillo

La intérprete de pop electrónico Sabela Ramil actuará a las 20.30 horas de este sábado, 14 de febrero, en el centro cultural A Fábrica, de Perillo, como parte de la 13ª edición del ciclo Noites de Inverno. Las entradas para esta serie de recitales, según informa el Concello de Oleiros, se pueden comprar a través de la web giglon.com y en el despacho de billetes de los auditorios municipales desde una hora antes del comienzo del espectáculo, a un precio de seis euros. El Ayuntamiento señala que las canciones de Ramil han acumulado centenares de miles de reproducciones, y su último trabajo discográfico, Bríllanche os olliños, ha recibido reconocimientos como el Martín Códax.