Una tala marca el inicio de los trabajos en la futura urbanización de A Xunqueira, en Oleiros

La urbanización de A Xesteira, en Perillo, avanza sobre el papel y también sobre el terreno. Mientras la declaración de Zona de Situación Acústica Especial del ámbito del proyecto sigue en exposición pública, los operarios han hecho esta semana acto de presencia en la parcela donde está prevista la construcción de 88 viviendas en varios bloques en las proximidades del Sol y Mar. Lo han hecho para cortar una decena de árboles, la mayoría de grandes dimensiones, y despejar así el terreno antes de la llegada de las máquinas.

Los dos operarios que en la mañana de este lunes trabajaban en la parcela comenzaron por retirar la palmera que se encontraba en uno de los extremos del ámbito para, a continuación, centrarse en eliminar el pasillo de árboles que flanqueaban el camino que daba acceso a la vivienda de la finca original, situada en la parte central del futuro desarrollo.

Sobre el terreno ya hay estacas que delimitan los distintos ámbitos de la futura urbanización, que además de los bloques de viviendas incluirá una edificación para uso terciario pegada al paseo de Beiramar, equipamiento público, zonas verdes, dos nuevos viales y plazas de aparcamiento en superficie en la parte más próxima a la rúa Marisqueira.

Sobre el papel, la urbanización está todavía pendiente de la declaración del ámbito como Zona de Situación Acústica Especial, después de que la consultora encargada del estudio de impacto sonoro determinase que las futuras edificaciones, dada su proximidad a la carretera AC-12, verán superados los niveles sonoros que permite la ley, tanto en el período diurno como nocturno. Ese mismo estudio determina que a pesar de las medidas correctoras que proponen, como la construcción de una pantalla acústica vegetal de aproximadamente dos metros de altura a lo largo de todo el frente del polígono residencial, el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica "tiene cierta dificultad", por lo que emplaza al Concello a optar por esta declaración.