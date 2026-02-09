Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta destinará 3 millones al nuevo centro tecnológico de Arteixo

La fundación prevé instalarse en una parcela de 6.591 metros en el polígono de Morás

Vista del polígono de Morás, en Arteixo.

Candela F. Roldán

Arteixo

El Consello de la Xunta acaba de anunciar que destinará 3 millones de euros al nuevo centro tecnológico de Fundación Cetim, que prevé instalarse en una parcela de 6.591 metros cuadrados en el polígono de Morás, en Arteixo, para el desarrollo de proyectos vinculados a la innovación y la economía circular. 

La iniciativa está cofinanciada por la Unión Europea en el marco del programa Feder Galicia 2021-2027, y la Xunta asegura que los centros que se beneficien de esta línea de ayudas, distribuídas en cuatro anualidades hasta 2028, podrán emplear las subvenciones para "ampliar y mejorar sus infraestructuras de investigación".

En este caso, la concesión del nuevo centro tendrá una duración de 50 años, y permitirá a la fundación establecer un espacio dedicado a la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento en materia de sostenibilidad en el municipio.

Colaboración con empresas locales

La parcela, situada en la Rúa Pedra Ácima, se destinará a la creación de un nuevo centro de innovación desde el que el Cetim colaborará con empresas locales y con el propio Concello en acciones de formación, programas de mentorización y proyectos de sensibilización ambiental.

Entre las líneas de trabajo previstas se incluyen iniciativas para mejorar la gestión de residuos y el tratamiento de aguas, así como el impulso de actividades relacionadas con el Espazo Municipal Ecolóxico de Monticaño, en Pastoriza.

