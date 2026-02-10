La ampliación del polígono de A Laracha entra en la recta final: 16,6 millones para sumar 340.000 metros

La ampliación del polígono de A Laracha encara su recta final después de que el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicase este martes la aprobación inicial del plan, que permitirá sumar cerca de 340.000 metros cuadrados a los 825.000 ya existentes, un paso "clave" para reforzar el desarrollo industrial y económico del municipio y su comarca.

El proyecto, impulsado por Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), contempla una inversión de 16,6 millones de euros, financiada íntegramente por esta sociedad estatal dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La actuación se ejecutará en una única fase en terrenos próximos al actual polígono —entre A Torre y Samiráns— e incorporará nuevas infraestructuras y servicios, elevando la superficie total por encima del millón de metros cuadrados.

Los terrenos son de uso forestal en su mayoría, tal y como detalla el proyecto, que indica que las parcelas posibilitarán el aprovechamiento de la carretera norte del propio polígono, contiguo a la AG-55 y a la AC-552, las vías desde las que se produce la accesibilidad inmediata al lugar.

Un escenario de crecimiento notable

Una de las ampliaciones de mayor calado será la de Manuel Zas Ares Industrias Cee, dedicada a la calderería y la mecanización. La compañía figura entre las beneficiarias de los Incentivos Regionales concedidos por el Gobierno central, por lo que ha obtenido una ayuda de 800.800 euros para impulsar un proyecto que movilizará 4,44 millones de euros. La actuación prevé la creación de 25 nuevos empleos y se desarrollará sobre una parcela de 7.869 metros cuadrados.

En paralelo, Attrezattura Deporte Saúde e Lecer ha cerrado la compra de dos parcelas que, en conjunto, alcanzan los 2.400 metros cuadrados. Con esta adquisición refuerza su presencia en el parque empresarial y contribuye a afianzar un tejido productivo cada vez más variado. Ambas operaciones fueron formalizadas recientemente por Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), que subraya el “alto nivel de ocupación” y la “creciente demanda de suelo”.

SEA adelanta, además, que a este contexto se suma la posibilidad de que un clúster de empresas relacionadas con el sector del motor se instale en el polígono. La iniciativa, todavía en fase de análisis, plantea ocupar alrededor de 150.000 metros cuadrados e incluye la construcción de siete naves industriales y un circuito de pruebas. En caso de salir adelante, su implantación se traduciría en unos 600 puestos de trabajo. El plan contempla además la entrada de capital extranjero junto a empresas españolas, con la meta de aportar valor añadido en el ámbito del vehículo industrial.

80% de ocupación

El parque, que fue impulsado en 2003 a través del Plan Galicia, arrancó su actividad con una ocupación muy limitada. En el momento de su puesta en funcionamiento, en 2012, se había comercializado un 10% del suelo disponible.

Pero el punto de inflexión llegó en 2017, cuando Inditex apostó por el polígono con la adquisición de 120.000 metros cuadrados. Además, la multinacional reforzó posteriormente su presencia con una nueva adquisición de 218.000 metros en 2019, distribuidos en 26 parcelas. Desde entonces, el interés empresarial ha ido en aumento hasta situar la ocupación del polígono en más del 80%.