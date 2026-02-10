Un bus escolar queda atrapado en una cuneta en Bergondo

Los bomberos de Betanzos tuvieron que liberar esta tarde a los ocupantes de un bus escolar que quedó atrapado en una cuneta. El incidente se registró en la zona de Vixoi, cuando el autobús se escoró para evitar a un coche que circulaba a alta velocidad por el carril contrario.

Debido a que el terreno se encontraba muy blando y a la presencia deuna cuneta, el vehículo se quedó atascado y no podía abrir las puertas.

La central de emergencias 112 Galicia desplazó a la zona a los bomberos de Betanzos, que cavaron el terreno a la altura de las puertas para evacuar a los escolares.

El incidente se saldó sin heridos.