Dos detenidos en Crendes, en Abegondo, por maltrato animal

Dos personas, un hombre y una mujer, han sido detenidos por la Guardia Civil por presuntos delitos de maltrato animal, abandono de animales y contra la salud pública. La detención es fruto de una intervención realizada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la unidad de la Guardia Civil de Corcubión tras tener conocimiento de la posible existencia de animales abandonados en un inmueble de la parroquia de Crendes, en el término municipal de Abegondo.

Los guardias civiles acudieron al lugar y constataron que del bajo "emanaba un fuerte olor a putrefacción, posiblemente originado por algún animal en estado de descomposición". Ante este hallazgo, la Guardia Civil solicitó a la Autoridad Judicial autorización para inspeccionar el inmueble y, una vez dentro, los agentes hallaron "los cuerpos de cinco animales de producción en avanzado estado de descomposición y otros cinco animales vivos en unas deplorables condiciones higiénico-sanitarias".

La Guardia Civil puso los hechos en conocimiento de la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia, la cual procedió a la retirada de los animales muertos mediante una empresa con las autorizaciones pertinentes para esa labor y a la custodia de los especímenes vivos, según informa el Instituto Armado, que además activó un procedimiento de localización de los presuntos responsables de los hechos con resultado positivo, procediendo a su detención como presuntos autores de un delito de maltrato animal, otro de abandono animal y un tercero contra la salud pública.