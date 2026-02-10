Oza-Cesuras busca al dueño de un sobre con dinero
El Concello evita dar datos para evitar intentos de engaños más allá de que se trata de una cantidad importante
El Concello de Oza-Cesuras publicó este lunes un anuncio que ha generado expectación entre el vecindario. En esta publicación, el Ayuntamiento comunica el hallazgo de una "cantidad de dinero" para que su legítimo propietario se persone en las oficinas municipales "y acredite, por cualquier medio de prueba, la cantidad concreta extraviada y su titularidad".
Según ha podido saber este diario, se trata de una cantidad "importante" de dinero hallada en un sobre el pasado 22 de enero de 2024.
El Gobierno local evita desvelar datos para no dar pie a intentos de engaño.
El anuncio se publicará dos domingos consecutivos en la página web del Concello de Oza-Cesuras. Si transcurridos dos años no se presenta el propietario, el dinero se adjudicará a la persona que lo encontró, tal y como establece el artículo 615 del Código Civil.
