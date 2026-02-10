Luz verde ambiental para la construcción de 160 viviendas en A Penouqueira, en Arteixo
El ámbito de actuación de este proyecto de la Xunta abarca una superficie total de 81.965 metros cuadrados, localizada en la zona periurbana oriental de A Baiuca
La Xunta acaba de dar luz verde ambiental al Proyecto de Interés Autonómico (PIA) para el desarrollo residencial de A Penouqueira, en Arteixo. La actuación, promovida por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), tiene como objetivo urbanizar suelo en esta zona para destinarlo a la construcción de 160 viviendas, mayoritariamente protegidas.
El informe ambiental estratégico (IAE), emitido por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, concluye que no se prevén efectos ambientales adversos significativos en el entorno. No obstante, el documento incorpora condiciones que deberán atenderse para profundizar en determinados aspectos del proyecto. La resolución se publicará en los próximos días en el Diario Oficial de Galicia (DOG).
El ámbito de actuación abarca una superficie total de 81.965 metros cuadrados, localizada en la zona periurbana oriental de A Baiuca, núcleo principal y sede administrativa del municipio de Arteixo, e incluye también terrenos de la ladera occidental del Monte da Penouqueira. Las previsiones del borrador contemplan, además de las viviendas, reservas para equipamientos comunitarios, espacios libres y zonas verdes.
En cuanto a los accesos, la red viaria propuesta se apoya en la ampliación y reurbanización de parte del viario existente, proyectándose la Travesía da Coruña como vía principal de conexión con las futuras edificaciones residenciales y dotacionales.
Características del proyecto
Las edificaciones se concentrarán en la parte baja del monte, con alturas de hasta cuatro plantas (bajo más tres). En cambio, la cima de A Penouqueira será reclasificada como zona verde, con el objetivo de preservar el entorno natural y el castro arqueológico existente.
El plan reserva más de 40.000 metros cuadrados para zonas verdes y dotaciones públicas, buscando una integración «armoniosa» con el paisaje. El ámbito, de unas ocho hectáreas, se encuentra parcialmente urbanizado desde los años 70, con antiguos viales, tuberías y un depósito de agua en la cima.
