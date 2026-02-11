Aena tramita la licitación para transformar el antiguo párking de Alvedro en un área comercial

Aena sigue adelante con el proyecto para dar un nuevo uso al antiguo aparcamiento provincial del aeropuerto de Alvedro, ubicado junto a la Nacional-550, en la carretera de Santiago.

Un año después de que se hiciera público que el gestor aeroportuario estudiaba convertir esta parcela en un área comercial, la compañía ha confirmado ahora a este diario que la iniciativa avanza en el plano administrativo y que se encuentra en fase de tramitación previa a su salida a concurso próximamente.

La entidad no concreta por ahora plazos, pero adelanta que el planteamiento del proyecto contempla, entre otras infraestructuras, una amplia zona comercial, un aparcamiento pensado para autocaravanas y demás servicios asociados al complejo.

Una parcela de 20.000 metros cuadrados parada desde 2010

Estos terrenos, que ocupan una superficie total de 20.000 metros cuadrados, se habilitaron en su momento como párking provisional para facilitar la construcción del actual aparcamiento del aeropuerto coruñés, y llevan sin actividad desde 2010.

En su día habían considerado autorizar allí una estación de servicio, y el Concello de Culleredo había solicitado la parcela para destinarla a agrupar los servicios de emergencias, pero ninguna de estas opciones se llegó a materializar finalmente. El objetivo ahora es dar una salida práctica y útil a la parcela, que lleva ya 16 años parada.

Los planes de Aena también afectan a un proyecto que el Gobierno había consensuado con el Ejecutivo local de Culleredo para habilitar sendas peatonales en los alrededores de la N-550. En este sentido, la entidad está ultimando las actuaciones necesarias para garantizar los futuros accesos a la vía “en las mejores condiciones de seguridad, tanto para peatones como para vehículos” en la zona.

El objetivo ahora es dar un nuevo uso a estas instalaciones y hacerlo, además, generando nuevos servicios y "oportunidades de empleo en la comarca". Y, con la confirmación de Aena de que el expediente saldrá a licitación, el proyecto entra ahora en una fase clave: la definición del modelo de explotación, los requisitos del futuro concurso y la concreción de los servicios previstos.

Mientras tanto, el aeropuerto de A Coruña y su entorno mantienen en el horizonte una operación llamada a "reactivar un suelo estratégico" en la entrada a Alvedro y en el municipio de Culleredo.