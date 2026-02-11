Aparatoso accidente en el puente de O Pedrido
Una mujer resulta herida tras una colisión entre dos turismos | El siniestro provoca grandes retenciones en la zona
Una mujer resultó herida en un aparatoso accidente registrado pasadas las tres de la tarde en el puente de O Pedrido. Según informa Protección Civil, dos coches colisionaron a la altura del arco del viaducto. A consecuencia del impacto, uno de los turismos chocó contra el puente, provocando daños en el muro y en una farola.
La herida ha sido evacuada al centro hospitalario.
El accidente está provocando importante retenciones en la zona. El tráfico pesado se está desviando por Insua.
