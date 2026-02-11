Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aparatoso accidente en el puente de O Pedrido

Una mujer resulta herida tras una colisión entre dos turismos | El siniestro provoca grandes retenciones en la zona

Vehículos implicados en el accidente en el puente de O Pedrido

Antares Pérez

Una mujer resultó herida en un aparatoso accidente registrado pasadas las tres de la tarde en el puente de O Pedrido. Según informa Protección Civil, dos coches colisionaron a la altura del arco del viaducto. A consecuencia del impacto, uno de los turismos chocó contra el puente, provocando daños en el muro y en una farola.

La herida ha sido evacuada al centro hospitalario.

Daños en el petril del puente.

El accidente está provocando importante retenciones en la zona. El tráfico pesado se está desviando por Insua.

