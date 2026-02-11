Arteixo avanza en la rehabilitación del complejo deportivo Montegolf con una inversión de 565.000 euros

El Concello de Arteixo ha dado un nuevo paso en firme este miércoles para rehabilitar y modernizar las instalaciones deportivas de Montegolf al sacar a licitación el proyecto por un importe de 565.000 euros.

Las obras se centrarán en poner a punto y actualizar el complejo, que incluye edificios que ocupan una superficie de 658 metros cuadrados construidos, piscinas (968 metros), pistas deportivas (422 metros) y zonas exteriores.

El plan, que cuenta con la colaboración de los Concellos de Arteixo, A Coruña y Culleredo, pasa por realizar trabajos previos, como el cierre y el acondicionamiento de obra e instalaciones provisionales, movimiento de tierras para nuevos itinerarios exteriores, actuaciones de cimentación y muros de contención en puntos concretos. También se realizarán nuevos accesos a la zona de piscinas y limpieza y reparación de cubiertas planas existentes, entre otras mejoras generales del recinto.

Plazo de ejecución de seis meses

El proyecto fija un plazo de ejecución de seis meses y prevé la intervención de hasta 22 operarios simultáneos. Con este proyecto está pervisto crear una gran zona deportiva para dar servicio a los vecinos con un edificio principal con vestuarios, aseos, espacios polivalentes y zonas exteriores verdes en las que se integrarán varias pistas deportivas y una piscina al aire libre.

Esta instalación deportiva ha sufrido diversos actos vandálicos, robos de material, y también los desperfectos del paso del tiempo en los últimos años, por lo que el complejo fue cedido al Concello de Arteixo por la empresa Riofisa tras un acuerdo destinado a resolver el abandono de la instalación.

La Xunta destinó una ayuda de 342.300 euros para financiar la mitad de la inversión necesaria para su acondicionamiento. El objetivo es dar servicio a unos 20.000 ciudadanos de los tres municipios par amplira la zona de ocio en el área.

Esta zona deportiva fue construida durante la burbuja inmobiliaria por Riofisa, que, tras entrar en concurso de acreedores, cedió este equipamiento de la zona de A Zapateira al Concello de Arteixo a través de un acuerdo extrajudicial anunciado a mediados de 2022.