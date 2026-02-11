El viejo centro comercial de Os Regos suma nuevos negocios: "Es más humano, de toda la vida"

La urbanización Os Regos, en Oleiros, espera todavía por el inicio de las obras de la nueva área comercial, que de momento solo avanza en el papel. Mientras tanto, el viejo centro comercial de la urbanización se mantiene más vivo que nunca y se prepara para la llegada de nuevos inquilinos. Será de la mano de Alejandra Juárez y su marido Stefano Giari, que tienen previsto abrir en cuestión de semanas una nueva clínica dental.

Alejandra reconoce que desembarcar en Os Regos "no entraba" en sus "planes". Realmente, ella buscaba un escáner para la clínica dental que ya tienen en A Coruña, en la ronda de Outeiro, y al final se llevó un traspaso. La cercanía y la posibilidad de conciliar fueron los detonantes de esta decisión, que se cerró en cuestión de horas. "Fue una casualidad que los dos tuviésemos un momento libre juntos para verla; la vimos y en 2 horas ya dijimos que sí", relata su nueva propietaria.

Todo queda en casa. Alejandra, que llegó de El Salvador hace más de dos décadas, y su marido italiano residen desde hace años en Oleiros "a solo tres minutos de la clínica". También de Oleiros será la nueva recepcionista que atienda a las visitas, "incluso algunos de los pacientes de la clínica de A Coruña son de Oleiros", apunta Alejandra, que reconoce que para ellos "es un lío aparcar en la ciudad". El equipo lo completa un ortodoncista que colaborará con ambas clínicas, ya que en sus planes no está desprenderse de la que ya tienen.

Las obras en el local ya están prácticamente rematadas. Estos días se encontraban ultimando detalles, como la instalación de fibra en el negocio. Ya solo les falta la licencia de apertura, con la que cuentan para la última semana de febrero o la primera de marzo.

En la urbanización ya ha corrido la voz de la nueva apertura. "Las señoras ya me paran y me preguntan", afirma Juárez, que se muestra encantada con esa proximidad. Precisamente, el hecho de que sea un entorno tan familiar, les anima aún más. "Este centro comercial es de toda la vida, se respira mucho calor humano", asegura. Su nueva clínica dental se integra en ese universo. "Somos un negocio familiar, así que vamos en esa misma línea", concluye.