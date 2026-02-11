El lujo llega a Costa Miño Golf: a la venta chalés por más de 850.000 euros

Costa Miño Golf sube otro escalón. Tras sobreponerse del estallido de la burbuja y lograr deshacerse de sus últimos esqueletos, esta urbanización, paradigma en su día de la crisis del ladrillo, prueba suerte en el mercado de lujo. La inmobiliaria Engel & Völkers publicita desde hace unos días dos chalés que superan los 850.000 euros.

La inmobiliaria, especializada en el "segmento premium", destaca el "diseño moderno y altas calidades" de estos chalés, con "impresionantes vistas al campo de golf" y el entorno "tranquilo, verde y exclusivo" de esta urbanización, "una de las mejores ubicaciones de Miño".

Se trata de viviendas con cuatro dormitorios, "grandes ventanales de suelo a techo", "piscina desbordante" y finca de más de mil metros cuadrados, detalla el anuncio.

El resurgir de Costa Miño Golf tras el sonoro batacazo que supuso la quiebra de Fadesa se percibe también en otras promociones en venta, como el conjunto residencial Villas do Xarío, con pareados de cuatro dormitorios a 400.000 euros, o el de Costa da Aguia, que alcanzan los 430.000 euros.

El tirón de Miño no se limita a esta macrourbanización. Este municipio lidera la oferta de obra nueva en la comarca brigantina. Otro enclave que resucita es Extremeiro, a los pies de Playa Grande, con varias urbanizaciones en construcción. Una de ellas, la de Anjoca, ya ha colgado el cartel de "100% vendido".

La demanda resurge aunque lejos aún de su "época dorada"

El director de Engel & Völkers, Álvaro Rodríguez-Quintana Fernández-Argüelles, compara el devenir de Miño con el de Mera, dos localidades que vivieron su "época dorada" hace décadas y que sufrieron después un importante bajón. "Desde hace dos o tres años empieza a haber demanda, sobre todo de gente de fuera de Galicia que busca una residencia de veraneo", explica este experto en el sector inmobiliario, que matiza que, aunque sí es perceptible el repunte del interés por Costa Miño Golf, de momento "tampoco es una locura".

En la inmobiliaria detectan además un creciente demanda a nivel local de una segunda residencia en Miño, un interés por la mejora de servicios, el campo de golf, las buenas comunicaciones y la posibilidad de encontrar vivienda a precios más asequibles que en Oleiros.

Al renovado interés por Miño como lugar de veraneo se suma un tercer perfil, el que más interesa al Concello, al que eligen el municipio para establecerse. El Ayuntamiento llama la atención sobre el llamativo crecimiento de población registrado en los últimos años, el más importante del área metropolitana en términos relativos.