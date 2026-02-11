Nueva protesta hoy en Teixeiro para reclamar la ampliación del colegio

La Asociación de Nais e Pais A Froula se manifestó nuevamente hoy para reclamar mejoras en el colegio de Teixeiro. La protesta se llevó a cabo antes del comienzo de las clases y consistió en una marcha desde la plaza del pueblo hasta el centro escolar. «De novo, o obxectivo é reclamar melloras urxentes nas instalacións e a ampliación do colexio, unha demanda reiterada desde hai anos e ante a cal a Consellería de Educación non da ningunha resposta», critica la ANPA en un comunicado.

Las familias demandan la ampliación del edificio, la creación de nuevas aulas y espacios comunes «apropiados» y mejoras en las infraestructuras «que permitan atender correctamente al alumnado y al profesorado».

La ANPA acusa a la Xunta de hacer un arreglo de urgencia de las goteras en respuesta a las protestas que dio el resultado contrario al esperado. «O amaño non serviu de nada, agora as filtracións son aínda peores», afirma el colectivo.

Noticias relacionadas

La asociación avanza que tiene fijadas nuevas movilizaciones y que no cesarán en las protestas hasta que dispongan de un «compromiso firme» de la Consellería de Educación.