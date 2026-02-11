Nuevo espaldarazo de la Justicia al derribo de la torre de Mera

El proceso administrativo para proceder al derribo del edificio de cinco plantas situado a la entrada de Mera avanza con paso firme. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha decidido rechazar el recurso de apelación presentado por un particular contra la sentencia del pasado mes de mayo que daba la razón al Concello de Oleiros con la vía de la expropiación.

En dicho recurso, la parte apelante impugnaba la resolución judicial a favor del Concello atendiendo a varios argumentos, como la supuesta urgencia o necesidad del cambio de sistema para urbanizar, que pasó del de cooperación al de expropiación, o la vulneración del principio de equidistribución, por ser el Concello el que asuma la totalidad de los costes. Desde el Concello desmontaban estas motivaciones señalando que la urgencia responde a un "impacto paisajístico grave" y a que el desarrollo del POL-4, el que afecta a este ámbito, ya estaba fijado como "prioritario" en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), para ejecutar en sus primeros cuatro años de vigencia.

Respecto al cambio de sistema, desde el Gobierno municipal apuntaban que "no está prohibido" y que, en base a las pruebas periciales y documentales, el sistema de cooperación era inviable.

Recurso de casación

El Superior refrenda los argumentos del Concello y rechaza todas las motivaciones de la parte apelante, dejando el caso prácticamente finiquitado. No obstante, contra esta decisión cabe aún recurso de casación a presentar en un plazo de 30 días computados desde el siguiente a su notificación.

Los terrenos del desarrollo en cuestión están ubicados en un lugar con un gran desnivel, lo que llevó a los técnicos municipales a redactar un informe en el que concluían que sería demasiado caro para los propietarios urbanizar. Por ello, en 2022, el Concello compró los aprovechamientos urbanísticos de los afectados y les dio a cambio solares y edificabilidad, también en Mera.

Ahora, con el rechazo del recurso de apelación, el Concello tiene vía libre para continuar con los trámites para proceder al derribo del inmueble que tapa las vistas de Mera y que será substituido por varias construcciones más acordes con el entorno, que quedarán parcialmente soterradas aprovechando el desnivel.