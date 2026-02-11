El viento levanta la cubierta de la piscina municipal de Abegondo
La estructura quedó totalmente destrozada, y el Concello informa que los operarios ya trabajan en la retirada de los restos
Abegondo
El Concello de Abegondo acaba de anunciar que el viento levantó en la tarde de este miércoles la cubierta de la piscina municipal, situada en San Marcos. La estructura quedó "totalmente destrozada", cayendo parte de la infraestructura en el camino de atrás, aunque no se produjeron daños personales.
El Ejecutivo local informa que los operarios municipales ya trabajan en la retirada de los restos en el complejo, y recomienda extremar la seguridad ante la alerta naranja por viento que afecta al noroeste de la provincia, incluyendo el municipio de Abegondo.
