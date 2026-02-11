Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de buses y paros de maquinistas en A CoruñaEl surf de A Coruña se reivindicaEl centro comercial Os Regos suma nuevos negociosChalés de lujo en Costa Miño Golf
instagramlinkedin

El viento levanta la cubierta de la piscina municipal de Abegondo

La estructura quedó totalmente destrozada, y el Concello informa que los operarios ya trabajan en la retirada de los restos

Vista de la cubierta de la piscina municipal de Abegondo tras los efectos del temporal.

Vista de la cubierta de la piscina municipal de Abegondo tras los efectos del temporal. / LOC

RAC

Abegondo

El Concello de Abegondo acaba de anunciar que el viento levantó en la tarde de este miércoles la cubierta de la piscina municipal, situada en San Marcos. La estructura quedó "totalmente destrozada", cayendo parte de la infraestructura en el camino de atrás, aunque no se produjeron daños personales.

Vista de la cubierta de la piscina municipal de Abegondo tras los efectos del temporal.

Vista de la cubierta de la piscina municipal de Abegondo tras los efectos del temporal. / LOC

El Ejecutivo local informa que los operarios municipales ya trabajan en la retirada de los restos en el complejo, y recomienda extremar la seguridad ante la alerta naranja por viento que afecta al noroeste de la provincia, incluyendo el municipio de Abegondo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents