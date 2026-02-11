El viento levanta la cubierta de la piscina municipal de Abegondo

El Concello de Abegondo acaba de anunciar que el viento levantó en la tarde de este miércoles la cubierta de la piscina municipal, situada en San Marcos. La estructura quedó "totalmente destrozada", cayendo parte de la infraestructura en el camino de atrás, aunque no se produjeron daños personales.

Vista de la cubierta de la piscina municipal de Abegondo tras los efectos del temporal. / LOC

El Ejecutivo local informa que los operarios municipales ya trabajan en la retirada de los restos en el complejo, y recomienda extremar la seguridad ante la alerta naranja por viento que afecta al noroeste de la provincia, incluyendo el municipio de Abegondo.