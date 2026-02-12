Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Corte en la vía del tren de mercancías en A Barcala por un árbol desplomado

Los trece vagones, seis con bioetanol y siete vacíos, han sido trasladados a Betanzos Infesta. Adif trabaja para retirar la locomotora

Guardias Civiles y operarios de Adif inspeccionan el tren de mercancías parado en A Barcala

Guardias Civiles y operarios de Adif inspeccionan el tren de mercancías parado en A Barcala

LOC

Marta Casais

Pablo Barro

Cambre

Los fuertes vientos de este miércoles han provocado la caída de un árbol en la vía mercancías A Coruña-Betanzos, interrumpiendo la circulación. El incidente ocurrió a las 19.30 horas de este miércoles, cuando la locomotora arrolló el árbol a la altura de A Barcala. La incidencia provocó el corte de la vía y la parada del tren de mercancías que circulaba en ese momento. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y operarios de Adif.

Según confirman desde el administrador ferroviario, el tren Renfe Mercancías 52239 que cubría la ruta de Teixeiro a A Coruña, llevaba seis cisternas de bioetanol y otros 7 vagones vacíos en cola. No se registraron daños materiales. Tras el choque contra el árbol quedó atrapado entre los dos primeros ejes de ruedas, con lo que el tren no pudo continuar la marcha.

Vagones trasladados a Betanzos Infesta

El convoy se encuentra todavía parado en el lugar, pendiente de que los operarios de Adif puedan retirar la locomotora y redirigir el tráfico ferroviario de mercancías. Los 13 vagones que llevaba el tren afectado se retiraron por cola con otra locomotora, quedando apartados en Betanzos Infesta por la peligrosidad de la carga.

Por ahora la vía continúa interceptada, según Adif, pendiente de que retiren la locomotora. Detrás del tren afectado había dos locomotoras procedentes de Rábade, en Lugo, con destino A Coruña. Renfe ya ha establecido un plan alternativo de circulación entre los dos municipios.

La borrasca Nils ha dejado decenas de incidencias por la ciudad de A Coruña y su área de influencia. Los destrozos del temporal han provocado el corte de tráfico por la tercera ronda, por el riesgo de caída de la señalización por los vientos, además de desviaciones de vuelos de Alvedro e intervenciones de bomberos por toda la ciudad.

