Arteixo avanza en la humanización del barrio de A Cachada
Las obras de ampliación de las aceras obligarán a derribar muros y edificaciones en algunos puntos
La humanización de las calles Arquitecto Pedro de Monteagudo, Domingo de Andrade y Maestro Mateo, en el barrio de A Cachada, incluirá la ampliación de las aceras, la reordenación de las plazas de aparcamiento y la reforma de una plaza en la calle Arquitecto Pedro de Monteagudo, según la memoria del proyecto. El Concello de Arteixo ha sacado estas obras a licitación por 554.000 euros.
En los pliegos, el Concello explica que el objetivo es «lograr un espacio urbano de calidad», y añade al plan actuaciones sobre las redes de abastecimiento y alcantarillado municipales. «Todas las propuestas contenidas en este proyecto redundarán en una mejora de la seguridad vial del entorno», afirma el documento.
En la evaluación del estado actual, los redactores del proyecto confirman que las calles «contienen aceras que no cumplen con la normativa de accesibilidad vigente», principalmente por los problemas de estrechez en varios puntos
El documento plantea ampliar las aceras a un mínimo de 1,8 metros y dar continuidad a los itinerarios. Esto último implicará la demolición de muros y edificaciones, además de ocupar terrenos privados, para poder construir las aceras. La transformación continuará convirtiendo un «cul de sac» de un apéndice de la calle Arquitecto Pedro de Monteagudo en una pequeña plaza, «para generar una zona de estancia, dotándola también de mobiliario urbano y plantaciones», según detalla la memoria.
Para mejorar la seguridad vial de la zona, se redefinirán los sentidos de circulación de los viales y se limitará la velocidad de circulación a 30 kilómetros por hora.
En la calle Maestro Mateo también se harán actuaciones para soterrar los cables de electricidad aéreos y así «evitar su vuelo sobre las terrazas de las viviendas».
El alcalde, Carlos Calvelo, señaló que esta actuación pretende mejorar «una zona muy habitada del casco urbano de Arteixo y queremos continuar con soluciones integrales de urbanización que mejoren la calidad de vida de la zona». Las obras tienen un plazo de ejecución de seis meses y un presupuesto de 554.956 euros.
