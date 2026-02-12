Los Chinchetas de Meicende vuelven a entroidar con plumas y a lo loco: "Una tiktoker rusa nos enseñó a hacer las alas"

La trastienda de la papelería de Mariví Novoa, situada en la localidad arteixana de Meicende, no se ha tomado ni un solo respiro desde el Entroido pasado. Y es que su comparsa, conocida como Los Chinchetas, lleva un año entero preparando sus nuevos disfraces para poder estar a la altura de su anterior caracterización como figuras de Sargadelos, con la que consiguieron el primer puesto en el concurso de disfraces de A Coruña, Arteixo, Oleiros y Montouto en 2025.

La comparsa Los Chinchetas en su taller de Meicende. / Carlos Pardellas / CARLOS PARDELLAS

«Dejamos el listón alto, pero ahora no vamos a bajar la guardia», asegura Mariví Novoa, que explica que las alas serán las protagonistas de sus disfraces de este año. Con plumas y a lo loco es el lema de la comparsa, formada por 32 personas, que ha invertido todo el dinero de los premios en material y formación para seguir «entroidando». Cada uno va vestido de un pájaro diferente y lo más espectacular son las alas, que tienen un gran movimiento y alcanzan una altura de 2,5 metros.

Ganadores por segundo año consecutivo en Montouto

«Nos apuntamos a un taller online de una tiktoker rusa que nos enseñó a hacer las alas», admite Novoa, que dice entre risas que fue «un desmadre» por la dificultad que supuso entenderse con ella, pero que el resultado ha sido «impresionante».

Por ahora ya han revalidado el primer puesto en Montouto, pero la agrupación sostiene que aún queda mucho por hacer. «No paramos, porque es un traje que requiere trabajo y reparación constantes», afirma la arteixana, que añade que el año ha sido muy intenso porque, además del traje, Los Chinchetas no han dejado de ensayar la coreografía del desfile.

Unos ángeles de Victoria' s Secret muy particulares

«Hemos ido colgando vídeos de nuestros ensayos en redes sociales, pero hasta ahora no habíamos desvelado el disfraz», declara Novoa, que explica que su hija, Andrea, ha sido la encargada de coordinar los pasos y que no han dejado de hacer ejercicio. «El peso de las alas no es broma», asegura la librera. Para estas creaciones, que la propia comparsa compara con los ángeles de Victoria’s Secret a su manera, han empleado más de 1.500 litros de silicona, uno de sus mejores aliados junto a las tijeras, los cúters y la goma eva.

Cada uno lleva un gorro con la forma de su pájaro en la cabeza, además de un traje y sus respectivas alas, con las que viajarán este año hasta A Coruña, Abegondo, Cambre y Oleiros, además de Arteixo y su tierra, Meicende. Desde un colibrí hasta un búho, un petirrojo o una cacatúa, entre otras aves: habrá una gran variedad de especies para todos los gustos, que desfilarán al ritmo de la música más carnavalera de todos los tiempos para que el público se anime y no deje de moverse. «Esto lo hacemos para disfrutar, porque nos lo pasamos genial, y queremos que la gente haga lo mismo», sostiene Mariví.

Los arteixanos han estado ensayando en la parte de atrás de la papelería al menos una vez por semana durante un año entero, y estos últimos meses no han parado de coser, cortar y pegar. «Nos hemos querido complicar la vida, pero este primer contacto con el público ya ha merecido la pena», afirma la propietaria de la papelería de Meicende, que oficialmente se ha convertido en taller de costura y local de ensayo de Las Chinchetas. Creen que su éxito se basa en no descansar ni domingos ni festivos, pero por una buena causa. «Lo disfrutamos tanto que para nosotros es un regalo poder seguir reuniéndonos otro año más», sentencia la arteixana.