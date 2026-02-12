Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
A cultura galega de luto: morre o escritor e académico Xesús Alonso MonteroLos accesos a la intermodal entran en la recta finalLlega la borrasca 'Oriana'Corte de la tercera ronda por el temporal 'Nils'Encadenado frente al Chuac para reclamar una operaciónMedio siglo en Os Castros: el bar de las ligas de musCarnaval en A Coruña
instagramlinkedin

Emerxencias realiza más de una veintena de intervenciones por el temporal en Oleiros

El servicio de Emerxencias y Protección Civil de Oleiros atendió más de veinte incidencias desde ayer por el fuerte viento, actuando principalmente en tejados, fachadas y retirando árboles caídos

Bomberos del servicio de Emerxencias del Concello de Oleiros retiran material de una cornisa

Bomberos del servicio de Emerxencias del Concello de Oleiros retiran material de una cornisa / RAC

Pablo Barro

Oleiros

Efectivos del servicio de Emerxencias y Protección Civil de Oleiros han atendido más de una veintena de incidencias desde la tarde de ayer debido al episodio de fenómenos meteorológicos adversos por viento, que obligó a activar el nivel naranja.

Según indican desde el servicio, las fuertes rachas de viento registradas en el municipio obligaron a intervenir en distintos puntos del término municipal, principalmente por incidencias relacionadas con el saneamiento de tejados y fachadas y por retirada de árboles caídos en la vía pública y en zonas próximas a viviendas.

En la mañana de este jueves, los efectivos de Emerxencias de Oleiros seguían retirando árboles caídos de la vía pública en parroquias como Mera o Santa Cruz. Los daños en todos los casos son únicamente materiales.

Noticias relacionadas y más

Desde Emerxencias apuntan que se está actuando con prioridad en aquellas situaciones que implicaban riesgo para la seguridad de las personas, bienes y tráfico rodado, al tiempo que destacan que la coordinación y rapidez en la respuesta permitieron minimizar posibles daños derivados del temporal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una tala marca el inicio de los trabajos en la futura urbanización de A Xunqueira, en Oleiros
  2. El viejo centro comercial de Os Regos suma nuevos negocios: 'Es más humano, de toda la vida
  3. El lujo llega a Costa Miño Golf: a la venta chalés por más de 850.000 euros
  4. Arteixo autoriza la construcción de una nueva gasolinera automática en el polígono de Sabón
  5. Nuevo espaldarazo de la Justicia al derribo de la torre de Mera
  6. La Fiscalía pide tres años de cárcel para un empresario de Arteixo por estafar 94.000 euros a Abanca
  7. La central reversible de Meirama se impone en el concurso del nudo de transición justa en medio del debate ambiental
  8. El ruido del tráfico condiciona la construcción de una nueva urbanización en Oleiros

Restablecida la circulación de mercancías en A Barcala, parado durante horas tras desplomarse un árbol

Restablecida la circulación de mercancías en A Barcala, parado durante horas tras desplomarse un árbol

Un hombre se encadena a las puertas del Chuac para reclamar una operación

Un hombre se encadena a las puertas del Chuac para reclamar una operación

Emerxencias realiza más de una veintena de intervenciones por el temporal en Oleiros

Emerxencias realiza más de una veintena de intervenciones por el temporal en Oleiros

Guardias Civiles y operarios de Adif inspeccionan el tren de mercancías parado en A Barcala

El pequeño comercio busca un hueco en Culleredo: "El último año recibimos a mucha gente interesada en bajos"

El pequeño comercio busca un hueco en Culleredo: "El último año recibimos a mucha gente interesada en bajos"

Los Chinchetas de Meicende vuelven a entroidar con plumas y a lo loco: "Una tiktoker rusa nos enseñó a hacer las alas"

Los Chinchetas de Meicende vuelven a entroidar con plumas y a lo loco: "Una tiktoker rusa nos enseñó a hacer las alas"

La vida de película de Sebastiana Savasta: la bergondesa por la que intercedió Eva Perón cumple cien años

La vida de película de Sebastiana Savasta: la bergondesa por la que intercedió Eva Perón cumple cien años

Nuevo espaldarazo de la Justicia al derribo de la torre de Mera

Nuevo espaldarazo de la Justicia al derribo de la torre de Mera
Tracking Pixel Contents