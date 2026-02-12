Emerxencias realiza más de una veintena de intervenciones por el temporal en Oleiros
El servicio de Emerxencias y Protección Civil de Oleiros atendió más de veinte incidencias desde ayer por el fuerte viento, actuando principalmente en tejados, fachadas y retirando árboles caídos
Efectivos del servicio de Emerxencias y Protección Civil de Oleiros han atendido más de una veintena de incidencias desde la tarde de ayer debido al episodio de fenómenos meteorológicos adversos por viento, que obligó a activar el nivel naranja.
Según indican desde el servicio, las fuertes rachas de viento registradas en el municipio obligaron a intervenir en distintos puntos del término municipal, principalmente por incidencias relacionadas con el saneamiento de tejados y fachadas y por retirada de árboles caídos en la vía pública y en zonas próximas a viviendas.
En la mañana de este jueves, los efectivos de Emerxencias de Oleiros seguían retirando árboles caídos de la vía pública en parroquias como Mera o Santa Cruz. Los daños en todos los casos son únicamente materiales.
Desde Emerxencias apuntan que se está actuando con prioridad en aquellas situaciones que implicaban riesgo para la seguridad de las personas, bienes y tráfico rodado, al tiempo que destacan que la coordinación y rapidez en la respuesta permitieron minimizar posibles daños derivados del temporal.
