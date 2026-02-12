García Seoane reconoce un "problema serio" para llegar a un acuerdo con los propietarios de la torre de Mera

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha celebrado este jueves la última sentencia judicial relacionada con el derribo del edificio de Mera. No obstante, reconoce que hay "un problema serio" a la hora de llegar a un acuerdo con la propiedad.

El regidor relató que el acuerdo para cambiar el sistema de urbanización de cooperación al de expropiación, que ahora refrenda la Justicia, se hizo porque la urbanización, por las características del terreno, "le salía muy cara a los propietarios". "No podíamos tolerar que los propietarios se gastasen más en urbanizar de lo que les sacarían a los pisos una vez construidos", apuntó.

El único obstáculo para el nuevo desarrollo es el inmueble de cinco plantas, que volvió a calificar de "adefesio" y para cuyo derribo había un principio de acuerdo, "aunque ahora hay discrepancias", reconoce el regidor. García Seoane explicó que la persona que pensaban que era la propietaria del inmueble le traspasó a los hijos la propiedad, quedándose el usufructo, "pero no nos lo dijo", lamentó.

El acuerdo inicial con la propietaria, que no se quería ir de Mera, consistía en una permuta por un piso en el edificio que la cooperativa va a empezar a levantar esta primavera en la localidad. "Pedimos a la cooperativa que reservara un piso a esta persona y así se hizo", explicó.

Su idea, una vez conocido el fallo, es llamar en los próximos días a los propietarios para tratar de llegar con ellos a un acuerdo. "Si no, iremos a la expropiación, pagándoles lo que está estipulado", advirtió. "La sentencia da la razón al Concello de Oleiros y procederemos para quitar ese edificio de ahí", concluyó.