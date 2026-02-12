Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
A cultura galega de luto: morre o escritor e académico Xesús Alonso MonteroLos accesos a la intermodal entran en la recta finalLlega la borrasca 'Oriana'Corte de la tercera ronda por el temporal 'Nils'Encadenado frente al Chuac para reclamar una operaciónMedio siglo en Os Castros: el bar de las ligas de musCarnaval en A Coruña
instagramlinkedin

García Seoane reconoce un "problema serio" para llegar a un acuerdo con los propietarios de la torre de Mera

El alcalde de Oleiros celebra la última sentencia sobre el edificio, pero alerta sobre las discrepancias con la propiedad para llegar a un acuerdo definitivo

Edificio en la entrada de Mera que el Concello pretende derribar. | LOC

Edificio en la entrada de Mera que el Concello pretende derribar. | LOC

Pablo Barro

Oleiros

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha celebrado este jueves la última sentencia judicial relacionada con el derribo del edificio de Mera. No obstante, reconoce que hay "un problema serio" a la hora de llegar a un acuerdo con la propiedad.

El regidor relató que el acuerdo para cambiar el sistema de urbanización de cooperación al de expropiación, que ahora refrenda la Justicia, se hizo porque la urbanización, por las características del terreno, "le salía muy cara a los propietarios". "No podíamos tolerar que los propietarios se gastasen más en urbanizar de lo que les sacarían a los pisos una vez construidos", apuntó.

El único obstáculo para el nuevo desarrollo es el inmueble de cinco plantas, que volvió a calificar de "adefesio" y para cuyo derribo había un principio de acuerdo, "aunque ahora hay discrepancias", reconoce el regidor. García Seoane explicó que la persona que pensaban que era la propietaria del inmueble le traspasó a los hijos la propiedad, quedándose el usufructo, "pero no nos lo dijo", lamentó.

El acuerdo inicial con la propietaria, que no se quería ir de Mera, consistía en una permuta por un piso en el edificio que la cooperativa va a empezar a levantar esta primavera en la localidad. "Pedimos a la cooperativa que reservara un piso a esta persona y así se hizo", explicó.

Noticias relacionadas y más

Su idea, una vez conocido el fallo, es llamar en los próximos días a los propietarios para tratar de llegar con ellos a un acuerdo. "Si no, iremos a la expropiación, pagándoles lo que está estipulado", advirtió. "La sentencia da la razón al Concello de Oleiros y procederemos para quitar ese edificio de ahí", concluyó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una tala marca el inicio de los trabajos en la futura urbanización de A Xunqueira, en Oleiros
  2. Nuevo espaldarazo de la Justicia al derribo de la torre de Mera
  3. El viejo centro comercial de Os Regos suma nuevos negocios: 'Es más humano, de toda la vida
  4. El lujo llega a Costa Miño Golf: a la venta chalés por más de 850.000 euros
  5. Arteixo autoriza la construcción de una nueva gasolinera automática en el polígono de Sabón
  6. La Fiscalía pide tres años de cárcel para un empresario de Arteixo por estafar 94.000 euros a Abanca
  7. La central reversible de Meirama se impone en el concurso del nudo de transición justa en medio del debate ambiental
  8. El ruido del tráfico condiciona la construcción de una nueva urbanización en Oleiros

García Seoane reconoce un "problema serio" para llegar a un acuerdo con los propietarios de la torre de Mera

García Seoane reconoce un "problema serio" para llegar a un acuerdo con los propietarios de la torre de Mera

La vida de película de Sebastiana Savasta: la bergondesa por la que intercedió Eva Perón cumple cien años

La vida de película de Sebastiana Savasta: la bergondesa por la que intercedió Eva Perón cumple cien años

Arteixo avanza en la humanización del barrio de A Cachada

Arteixo avanza en la humanización del barrio de A Cachada

Emerxencias realiza más de una veintena de intervenciones por el temporal en Oleiros

Emerxencias realiza más de una veintena de intervenciones por el temporal en Oleiros

Restablecida la circulación de mercancías en A Barcala, parado durante horas tras desplomarse un árbol

Restablecida la circulación de mercancías en A Barcala, parado durante horas tras desplomarse un árbol

Un hombre se encadena a las puertas del Chuac para reclamar una operación

Un hombre se encadena a las puertas del Chuac para reclamar una operación

Guardias Civiles y operarios de Adif inspeccionan el tren de mercancías parado en A Barcala

El pequeño comercio busca un hueco en Culleredo: "El último año recibimos a mucha gente interesada en bajos"

El pequeño comercio busca un hueco en Culleredo: "El último año recibimos a mucha gente interesada en bajos"
Tracking Pixel Contents