El pequeño comercio busca un hueco en Culleredo: "El último año recibimos a mucha gente interesada en bajos"

Aunque el comercio local apuesta cada vez más por la venta online para competir con las grandes cadenas, algunos todavía se resisten a cerrar sus locales. Para muchos pequeños empresarios, el establecimiento físico sigue siendo la esencia del negocio.

Y, ante la subida de los precios de venta y alquiler de bajos en A Coruña, muchos emprendedores han puesto el foco en Culleredo —situado a menos de 15 minutos de la ciudad—, uno de los municipios del área con mayor oferta de locales en la actualidad.

Así lo refleja el portal inmobiliario Idealista, que cuenta con más de 60 bajos en venta y cerca de 50 en alquiler en la localidad. «El último año recibimos muchas llamadas de gente interesada en alquilar bajos aquí», asegura la inmobiliaria Amor Hogar, de Culleredo, que ha notado «mucho movimiento» en los últimos meses, especialmente de pequeños empresarios que buscan emprender o hacerse con un negocio de toda la vida en el concello.

El perfil: emprendedores de 35 a 55 años

«Suelen ser personas de 35 a 55 años; muchos son de A Coruña, pero también de otras partes de Galicia», afirma la agencia cullerdense. Coincide con el propietario de la inmobiliaria Cristian López en que cada vez se asientan más empresas tecnológicas e informáticas que buscan un espacio «modesto» para oficinas, con el objetivo de combinar presencialidad y teletrabajo.

Los precios de los bajos en venta oscilan entre los 40.000 y los 300.000 euros, y los alquileres van desde los 300 hasta los 1.400 euros, en función de los metros y de la reforma que requieran. «Llevo 20 años con la inmobiliaria y en los últimos tres he notado un gran crecimiento, principalmente en los alquileres», señala Cristian López.

Una de las zonas que ha experimentado un mayor auge es la avenida de Vilaboa, donde hace unos tres años se inició un importante proyecto de remodelación. De hecho, Vilaboa encara ya las últimas obras de humanización del núcleo, y el Concello de Culleredo licitó en enero los trabajos para la regeneración de la plaza Sagrada Familia por 613.000 euros, además de la fase final de la humanización de la avenida de Vilaboa por 866.000 euros.

Noticias relacionadas

«Han llegado bastantes negocios de belleza, barberías y también gimnasios», apunta la inmobiliaria Lucy Hogar, de Culleredo, que advierte de que la oferta, pese a ser amplia, «cada vez se está acortando más».