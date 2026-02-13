Arteixo multa a una maderera por talar sin permiso en Loureda

El Concello de Arteixo ha impuesto una sanción de 1.500 euros a una empresa forestal por realizar trabajos de tala, corte y transporte de madera sin contar con la autorización municipal previa exigida por la ordenanza local de protección de caminos y vías públicas.

Los hechos se remontan al 15 de octubre de 2025, cuando la Policía Local de Arteixo localizó al gerente de una maderera realizando labores "irregulares" en una parcela del núcleo de O Foxo, en la parroquia de Loureda, tal y como consta en el expediente sancionador del Ejecutivo local.

Tras el aviso, el departamento municipal requirió documentación a la empresa maderera el 22 de octubre, y Medio Ambiente comprobó que no constaba la solicitud de autorización previa que exige la ordenanza municipal aprobada y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia en junio de 2024.

Comunicación previa, pero sin trámite municipal

Y, aunque un informe técnico emitido el 14 de noviembre del pasado año concluyó que la compañía sí había realizado la comunicación previa ante el organismo autonómico competente, la compañía no presentó finalmente el trámite equivalente en el Concello de Arteixo.

La sanción, firmada el 26 de diciembre, se apoya en la normativa municipal reguladora de la protección de los caminos y vías públicas, que tipifica como "infracción muy grave" la práctica de ejecutar operaciones de corta y saca de madera sin la autorización municipal previa para el aprovechamiento especial del dominio público viario.

Multas de entre 1.500 y 3.000 euros

La norma contempla multas económicas de entre 1.500 y 3.000 euros, y, en este caso, el Concello fijó finalmente la cuantía mínima por no apreciar circunstancias agravantes ni atenuantes.

El Ejecutivo local indica que no consta que se presentaran escritos de alegación dentro del plazo, por lo que la propuesta de resolución siguió su tramitación.

Pero no se trata de un caso aislado. El Concello de Arteixo también incoó en el mismo mes de octubre un expediente sancionador a un particular por talar eucaliptos sin autorización municipal en la carretera DP-0501, entre el lugar de Montillos y la iglesia de Pastoriza.

El hombre presentó alegaciones aportando una declaración responsable ante la Consellería de Medio Ambiente. Sin embargo, no quedó acreditada la solicitud ni la obtención de la autorización municipal exigida, por lo que las alegaciones fueron desestimadas, y el Concello le impuso una sanción económica de 2.250 euros.

A estas dos infracciones se suman otras cuatro empresas madereras que realizaron trabajos sin autorización a finales de 2024. En tres de los casos, los técnicos municipales detectaron daños en caminos o parques, que las compañías tuvieron que reparar, y cada una de ellas tuvo que pagar una sanción de 3.000 euros.