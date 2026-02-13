Un aula de lectura en un "limbo" en San Cidre

El BNG de Bergondo insta al Gobierno local a «regularizar» la situación del aula de lectura situada en los bajos de las oficinas de Abanca en San Cidre.

La formación denunció en el último pleno ordinario la falta de mantenimiento de este local, «con humedades y un cuadro eléctrico precario» y la respuesta del Gobierno, más que calmar, avivó su preocupación.

Noticias relacionadas

Humedades en el aula de lectura. / LOC

«Descubrimos un novo desaguisado», critica David Carro, que se muestra sorprendido por la falta de conocimiento por parte del Gobierno local sobre las condiciones de cesión y urge a regularizar esta situación. "O Concello ten un local cedido e o Goberno local non sabe nin por canto tempo, nin en que condicións,... Por eso non quere invertir nel ", denuncia el portavoz nacionalista, que se pregunta: "Que clase de cesión temos? Pode Abanca desahuciarnos cando estime?".