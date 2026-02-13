Un aula de lectura en un "limbo" en San Cidre
El BNG insta a regularizar la situación de este local, que presenta importantes carencias en el mantenimiento
El BNG de Bergondo insta al Gobierno local a «regularizar» la situación del aula de lectura situada en los bajos de las oficinas de Abanca en San Cidre.
La formación denunció en el último pleno ordinario la falta de mantenimiento de este local, «con humedades y un cuadro eléctrico precario» y la respuesta del Gobierno, más que calmar, avivó su preocupación.
«Descubrimos un novo desaguisado», critica David Carro, que se muestra sorprendido por la falta de conocimiento por parte del Gobierno local sobre las condiciones de cesión y urge a regularizar esta situación. "O Concello ten un local cedido e o Goberno local non sabe nin por canto tempo, nin en que condicións,... Por eso non quere invertir nel ", denuncia el portavoz nacionalista, que se pregunta: "Que clase de cesión temos? Pode Abanca desahuciarnos cando estime?".
- Una tala marca el inicio de los trabajos en la futura urbanización de A Xunqueira, en Oleiros
- Nuevo espaldarazo de la Justicia al derribo de la torre de Mera
- El viejo centro comercial de Os Regos suma nuevos negocios: 'Es más humano, de toda la vida
- El lujo llega a Costa Miño Golf: a la venta chalés por más de 850.000 euros
- Arteixo autoriza la construcción de una nueva gasolinera automática en el polígono de Sabón
- La Fiscalía pide tres años de cárcel para un empresario de Arteixo por estafar 94.000 euros a Abanca
- La central reversible de Meirama se impone en el concurso del nudo de transición justa en medio del debate ambiental
- El ruido del tráfico condiciona la construcción de una nueva urbanización en Oleiros