Golpe en la mesa de Oleiros por las carencias del bus: «Se ha llegado a una situación límite»
Seoane se reunirá con alcaldes, entidades, empresas y sindicatos para crear un frente común | «Esto no se puede tolerar durante más tiempo», advierte
A. P.
El alcalde de Oleiros y líder de Alternativa dos Veciños, Ángel García Seoane, establecerá contacto con alcaldes, entidades vecinales, empresarios y organizaciones sindicales para «articular una respuesta conjunta» a las deficiencias en el servicio de transporte por carretera: «La ciudadanía está en una situación de total indefensión», denuncia el regidor oleirense, que reclama desde hace más de un año mejoras en las frecuencias e itinerarios del bus metropolitano: «Se ha llegado a una situación límite», advierte.
«La Xunta incumplió su promesa de convocar una reunión en enero para resolver las demandas presentadas por el Concello de Oleiros. Todo fueron buenas palabras, pero va a pasar febrero y seguimos esperando», crítica Seoane, que denuncia que a las deficiencias ya de por sí graves se suman los problemas derivados de la huelga. «La falta de transporte tiene consecuencias directas en la economía de las familias. Las personas que no tienen coche, se ven obligadas a pagar taxis, como una vecina de Mera que tuvo que desembolsar 46 euros para acudir a una cita médica en el hospital Abente y Lago», critica el Concello oleirense en un comunicado.
A estos problemas, el Ayuntamiento suma los derivados de la «saturación de unas carreteras ya castigadas por falta de inversiones de la Xunta y el Estado». «No se puede tolerar durante más tiempo que se siga defendiendo a las empresas concesionarias y se ningunee a la ciudadanía y a los trabajadores», sostiene Seoane, que insta a sus homólogos de la comarca a mover ficha: «En este tema no caben partidismos, los problemas de movilidad los sufrimos todos con independencia de donde militemos».
