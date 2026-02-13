Una mujer fallece en una colisión frontal en Curtis

Una mujer de mediana edad ha fallecido en un accidente en Curtis. El siniestro se registró pasadas las 15.30 horas, en el kilómetro 671 de la Nacional 634.

Según informan los efectivos de emergencias, dos coches chocaron frontalmente tras invadir uno de ellos el carril contrario durante una fuerte granizada.

Efectivos de emergencias en el lugar del accidente mortal. / LOC

La conductora de uno de los vehículos falleció prácticamente al instante a consecuencia del impacto. El único ocupante del otro turismo fue evacuado en ambulancia en estado grave.

Fue un particular el que dio la alerta a la central de emergencias 112 Galicia, que desplazó a la zona al GES de Curtis, 061, bomberos y Guardia Civil.